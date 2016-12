11 luni de artă în Casa Artelor 2017

Expoziții, lansări de carte, concerte sau spectacole de teatru. Pe scurt: peste 100 de evenimente își vor găsi gazdă bună în cele cinci spații ale Casei Artelor, în anul 2017. Astfel, galeria Pygmalion, galeria Subterana, Studio Art, Curtea cu castan și Kafe Klapka vor adăposti evenimente culturale diverse și foarte interesante.

“Pe adresa Direcției Județene pentru Cultură Timiș au fost trimise, ca urmare a call-ului de proiecte lansat de noi la sfârșitul lunii noiembrie, câteva sute de propuneri. Împreună cu specialiști în domeniu am ales în jur de 100. Am avut grijă ca programul care se va desfășura vreme de 11 luni (în luna august intrăm în vacanță) la Casa Artelor să fie unul de calitate, diversificat și… tentant pentru public. Din păcate, din lipsă de spațiu au rămas “necuprinse” o mulțime de proiecte interesante care, sperăm noi, își vor găsi loc în programul anilor viitori.” – spune Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Timiș.

Iată cum arată programul Casei Artelor, în 2017:

Galeria Pygmalion

12 ianuarie – 1 februarie: Expoziție personală Josepha Blanchet

1 februarie – 15 februarie: Norma D’Lux (lansare de album și expoziție a grupului Balamuc)

16 februarie – 1 martie: “Arhitectul Ștefan Balș” (expoziție organizată de Uniunea Arhitecților)

2 martie – 22 martie: Expoziție Grup 11

23 martie – 5 aprilie: Expoziție personală Adriana Lucaciu și lansare de album

6 aprilie – 19 aprilie: Expoziție Delia și Vlad Corban

20 aprilie – 26 aprilie: Expo de colecție

27 aprilie – 10 mai: Exposure 2017

11 mai – 24 mai: Expoziție personală Pavel Vereș

25 mai – 7 iunie: Expoziție Daniel și Andreea Apostu Teodorescu

8 iunie – 21 iunie: Expoziție Nada Stoici

22 iunie – 5 iulie: Expo Memorie culturală (coordonator Smaranda Vultur)

6 iulie – 19 iulie: Expoziție Endre Farkas și Remus Irimescu

20 iulie – 2 august: Expoziție Iftodiu Iulian

31 august – 13 septembrie: Expoziție Oana Stoian

14 septembrie – 27 septembrie: Expoziție Marius Leonte

28 septembrie – 7 noiembrie: ArtEncounters

9 noiembrie – 29 noiembrie: Expo Ilfoveanu

30 noiembrie – 13 decembrie: Expoziție Livia Mateiaș

14 decembrie – 29 decembrie: Expoziție Aurel Pătrașcu și Radu Dumitru

Galeria Subterana

1 martie – 15 martie: Expoziție Florin Arhire

16 martie – 29 martie: Expoziție Facultatea de Arte și Design (coordonator Adriana Lucaciu)

30 martie – 12 aprilie: Expoziție FotoClub Montan

13 martie – 3 mai: Expoziție Facultatea de Arte și Design (coordonator Rudolf Kocsis)

4 mai – 24 mai: Expoziție Adrian Danciu

1 iunie – 14 iunie: Expo Photo Team România

15 iunie – 28 iunie: Expoziție Adrian Pop

29 iunie – 12 iulie: Expoziție Mihaela Ion

13 iulie – 2 august: Expoziție Teleki Csaba

1 septembrie – 13 septembrie: Expo Săvescu Flavian

14 septembrie – 27 septembrie: Expoziție Marius Leonte

28 septembrie – 7 noiembrie: ArtEncounters

8 noiembrie – 22 noiembrie: Expoziție Mihai Surdea

23 noiembrie – 6 decembrie: Expoziție Costin Brăteanu

7 decembrie – 29 decembrie: Expoziție Dan Daniel

Studio Art

14, 15, 16 ianuarie : Recital de poezie (Mălina Petre)

19 ianuarie: Recital de poezie peruană

27 ianuarie: Prometeu rău înlănțuit (spectacol de teatru)

5 februarie: Spectacol pentru copii (Eva Labady)

18 februarie: Musical pentru copii (Teatrul Țache)

25 februarie: Musical pentru copii (Teatrul Țache)

26, 27, 28 februarie: Recital de poezie (Mălina Petre)

5 martie: Spectacol pentru copii (Eva Labady)

7 martie: Seară de film european (Fundația Student Plus)

10, 11 martie: Spectacol pentru copii (Asociația Bati)

25 martie: Spectacol de teatru (Brătoiu Alexandru)

31 martie: Spectacol de teatru (Teatru Clasic Arad)

2 aprilie: Spectacol pentru copii (Eva Labady)

5 aprilie: Seară de film european (Fundația Student Plus)

23 aprilie: Ziua cărților

28 aprilie: Spectacol de teatru (Teatru Clasic Arad)

7 mai: Spectacol pentru copii (Eva Labady)

9 mai: Spectacol pentru tineri (Asociația Culori pentru suflet)

10 mai: Seară de film european (Fundația Student Plus)

13 mai: Spectacol de teatru (Compania D’Arte)

19 mai: Spectacol de teatru (Teatru Clasic Arad)

20 mai: Spectacol pentru copii (Teatrul pe roți, Arad)

27 mai: Spectacol de teatru (Compania D’Arte)

2 iunie: Spectacol de teatru (Teatrul pe roti, Arad)

6 iunie: Seară de film european (Fundația Student Plus)

10 iunie: Spectacol de teatru (Compania D’Arte)

11 iunie – 17 iunie: Expoziție Fundația First

24 iunie: Spectacol de teatru (Compania D’Arte)

25 iunie – 5 iulie: Festival de teatru pentru copii (Asociația Culturală Concept)

7, 8 iunie: Spectacol de teatru (Teatru pe roti, Arad)

20 – 23 iunie: Ceau Cinema

28 iunie: Recital de poezie (Corina Dohanici)

3-9 septembrie: MECEFF (festival de film)

10 septembrie: Spectacol pentru copii (Eva Labady)

1 octombrie: Spectacol pentru copii (Eva Labady)

5 noiembrie: Spectacol pentru copii (Eva Labady)

3 decembrie: Spectacol pentru copii (Eva Labady)

Kafe Klapka

9 februarie – 22 februarie: Expoziție Ancuța Mureșan

12 mai: Remember Maria Tănase (spectacol)

17 mai: Lansare de carte Liliana Ianculescu

29 mai: Remember Edith Piaf

1 iunie – 14 iunie: Expo kids

7 decembrie: Lansare de carte Luciana Ianculescu

13 decembrie – 29 decembrie: Expoziție Maria Stoian

Curtea cu castan

17 – 19 martie: Ziua Păpușilor

4 mai: Concert Baksheesh

11 mai: concert Ilie Stepan

20 mai: Performance Noaptea Muzeelor

2 iunie: Spectacol pentru copii (Teatrul pe roți, Arad)

3 iunie: Concert Marion Krautner

25 iunie – 5 iulie: Festival pentru copii

7 iulie: Spectacol de teatru (Teatrul pe roți, Arad)

8 iulie: Spectacol de teatru (Teatrul pe roți, Arad)

4 septembrie – 13 septembrie: Expo Aquarelă

