14 târguri de Crăciun din Europa pe care să le vezi măcar o dată

Marile târguri de Crăciun din Europa sunt un amestec de tradiție și magie, o amintire de neuitat pe care o poți face cadou cuiva sau locul în care găsești diversitate și inspirație pentru cumpărăturile de sezon. Specialiștii motorul independent și gratuit de căutare a ofertelor de călătorie momondo.ro recomandă să nu lași să treacă anul fără să vizitezi măcar unul dintre cele mai frumoase târguri europene pregătite pentru această perioadă.

Piața Centrală din Stockholm, Suedia

În ciuda vârstei sale respectabile de mai bine de un secol, târgul de Crăciun din centrul vechi al orașului Stockholm este o încântare pentru privirile trecătorilor. Piața Centrală (Stortorget) te invită să descoperi obiectele artizanale locale sau să guști din bunătățile tradiționale: pepparkakor, saffransbullar și glögg, adică prăjiturele cu piper, turtă dulce cu șofran și puțin vin viert care să le topească în gură.

Striezelmarkt în Dresda, Germania

Târgul de Crăciun din Dresda are loc de peste 600 de ani și se mândrește cu a fi cel mai vechi din întreaga Germanie. Aici se adună meșteșugari din toată regiunea la peste 250 de standuri. Cireașa de pe tort, în a doua duminică din decembrie, este Festivalul Prăjiturii Stollen (prăjitura cu fructe) care obișnuiește să cântărească trei tone.

Grădinile Tivoli din Copenhaga, Danemarca

Al doilea cel mai vechi parc de distracție din lume se îmbracă în sute de brazi împodobiți și luminițe colorate în fiecare an, de Crăciun. Una dintre cele mai mari atracții este lacul, transformat în patinoar. Bucatele pregătite, un pahar de glögg (vin fiert condimentat), niște găluște cu mere calde, obiectele de artă sau alte decorațiuni, te transpun pe loc în atmosfera de sărbătoare.

Piața Catedralei și a Palatului Rezidențial din Salzburg, Austria

În momentul în care ajungi în Christkindlmarket ai sentimentul că iei parte la ceva deosebit de important. Și asta pentru că piața este străjuită de o biserică impunătoare, pe fundal se vede un castel medieval situat în vârf de deal, iar o fântână cu două etaje este îmbrăcată într-un con de sticlă avangardist.

Piața Orașului Vechi din Praga, Cehia

Există numeroase târguri de Crăciun în Praga și în împrejurimile ei, însă nu-l rata pe cel din Centrul Vechi. În jurul unui imens brad de Crăciun se adună căbănuțe colorate, care te ademenesc cu bijuterii lucrate manual, lumânări și jucării din lemn (inclusiv clasica păpușă cehă). Aici poți să-ți astâmperi setea cu medovina, un vin făcut din miere de albine.

Grand Place și Piața Sainte-Catherine din Bruxelles, Belgia

Târgul din Bruxelles adăpostește circa 240 de căsuțe de lemn, cu tot felul de cadouri și decorațiuni de sezon. Și, deși negustori din toate țările vin să-și expună produsele, adevărata atracție rămâne mâncarea tradițională belgiană: gofre, gogoși, midii. Indiferent ce ai alege, nu poți ocoli tipica bere belgiană.

Piața Albert din Manchester, Anglia

Târgurile de Crăciun nu sunt un fenomen doar în inima Europei, ele se întind până la țărmurile britanice iar aici, mai cu seamă în Manchester, oamenii intră într-un soi de frenezie, prelungită pe toată durata sărbătorilor. T ârgu rile de Crăciun din Manchester, mai ales cel aflat în Piața Albert, pun la dispoziție numeroase standuri (în jur de 300 în total), cu tot soiul de bunătăți și obiecte handmade din întreaga Europă.

Centrul istoric al orașului din Riga, Letonia

Târgul de Crăciun din capitala Letoniei este o pagină ruptă din poveștile pentru copii. Situat în Piața Catedralei, chiar în inima centrului istoric din Riga, târgul atrage prin numeroase obiecte lucrate atent: sfeșnicele fabricate din lemn leton, decorațiunile din chihlimbar.

Piața Centrală din Nürnberg, Germania

În Nürnberg, tradiția Târgului de Crăciun a început undeva în secolul XVI, iar în prezent adună în jur de două milioane de suflete din toată lumea, în fiecare an. Ridicat în Hauptmarkt (piața centrală a Centrului Vechi din Nürnberg), târgul oferă diverse delicii culinare tipice Crăciunului: turtă dulce, cârnăciorii rostbratwurst și Glühwein (vin fiert).

Piața Centrală din Madrid, Spania

Plaza Mayor (piața principală) găzduiește târgul de Crăciun din Madrid de mai bine de un secol, unde figurinele ce întrupează scene ale Nașterii Domnului sunt prezente. Meșterii lor le așază la loc de cinste, pe raftul cel mai la vedere în căbănuțele de lemn. Felinarele luminate, suspendate în toate colțurile pieței, te fac să uiți că vine noaptea sau că ți-e frig.

Strada San Gregorio Armeno din Napoli, Italia

Mercatino di Natale din Napoli este chintesența târgurilor de Crăciun italiene, bogat în tradiții festive, cu ritualuri artizanale transmise din moși strămoși. La fel ca în cazul multor târguri din Spania, decorațiunile ce redau momente ale venirii lui Iisus pe lume (cunoscute de către localnici drept presepe) reprezintă atracția târgului.

Piața Mare din Sibiu, România

Imaginea unui Crăciun blând în care a nins ușor în ultimele zile, iar tu ești în mijlocul târgului unui oraș cuibărit la poalele munților se poate transforma, cât ai clipi, în realitate. Sibiul se află în inima țării, aproape de tine. Cât despre apetitul pentru bunătățile de Crăciun, îl poți sătura cu turtă dulce, kurtoș (Kürtőskalács) sau cozonac.

Centrul Vechi din Strasbourg

Le Marché de l’Enfant Jésus ia cu asalt centrul vechi al jumătății estice a orașului Strasbourg, împânzind străzile cu numeroase lumini și standuri din lemn. Aici găsești în special vin chaud (vin cald), choucroute (varză murată) și baeckeoffe (tocăniță de carne cu cartofi).

Piața Roșie din Moscova, Rusia

Cunoscută pentru paradele militare din timpul anului, Piața Roșie din Moscova este învăluită în perioada Crăciunului într-o atmosferă de intimitate. Mai mult, târgul este deschis până târziu în ianuarie, așa că ai timp berechet să ajungi până aici.

Andra ROTARU

Salzburger Christkindlmarkt, Salzburg, 20091128, foto: wildbild

