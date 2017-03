27.700 de euro de la stat pentru SRL, PFA şi alte mici afaceri la sate

Antreprenorii vor putea obtine, in anul 2016, finantari nerambursabile de la stat de până la 125.000 de lei (circa 27.700 de euro), pentru mici afaceri deschise la sate, in cadrul noului Program pentru firmele mici si mijlocii din mediul rural, potrivit proiectului procedurii de implementare a acestuia.

Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) in mediul rural , gestionat de Directia Politici Antreprenoriale dn subordinea Miniterului Economiei, debuteaza cu un buget total de 25.900.000 lei, pe anul 2016.

Cu acesti bani asigurati integral din bugetul de stat, Guvernul vrea sa ajute cel putin 207 afaceri de la sate, se arata in proiectul provizoriu de procedura de implementare.

O firma beneficiara poate primi un ajutor de stat nerambursabil de pana la 125.000 de lei (circa 27.700 de euro, la cursul actual), reprezentand maximum 90% din investitia pe care trebuie sa o realizeze societatea in cadrul programului de sprijin. Resul de minimum 10% din investitie trebuie asigurat de antreprenor, ca aport propriu.

Astfel, cu un ajutor financiar nerambursabil maxim, la cea mai mare intensitate, omul de afaceri beneficiar trebuie sa faca o investitie totala de circa 138.800 de lei (peste 30.000 de euro), din care 13.800 de lei (circa 3.000 de euro) trebuie sa fie contributia sa in investitie.

Ca in toate programele de sprijin pentru IMM finantate integral din bugetul de stat, antreprenorul care reuseste sa fie acceptat in programul pentru afaceri rurale va trebui sa faca toata investitia mai intai din banii sai, pentru ca apoi statul sa-i deconteze cheltuielile in limita ajutorului nerambursabil castigat.

Si in acest nou program, antreprenorii vor cere banii in baza unor planuri de afaceri detaliate, online, pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale, printr-o alicatie electronica ce se va deschide in ziua demararii competitiei.

In planul de afaceri online trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pentru care se acceseaza finantarea – atrage atentia Directia Politici Antreprenoriale, www.aippimm.ro.

Cine poate lua banii de la stat

Programul de sprijin este destinat microintreprinderilor si IMM-urilor, adica firme care au maximum 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de cel mult 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei.

Pot primi ajutorul de minimis urmatoarele categorii de agenti economici privati:

1. societatile comerciale,

2. societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte,

3. persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent,

4. intreprinderile individuale,

5. intreprinderile familiale.

Acestea trebuie, insa, sa indeplineasca cumulativ o serie intreaga de conditii, intre care mentionam:

au sediul social si punctul (punctele) de lucru in mediul rural;

au cel mult 5 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;

nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru. Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator dupa primirea alocatiei financiare nerambursabile;

angajeaza pana la depunerea decontului cel putin 1 salariat;

nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

Ce isi pot cumpara antreprenorii castigatori din banii de la stat

Antreprenorii care vor fi selectati, in urma competitiei, pentru a primi ajutorul nerabursabil vor putea investi banii in mai multe categorii de echipamente si servicii, printre care:

– Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;



– Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

– Autoutilitare.

– Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul online, software necesar activitatii pentru care se solicita finantare;

– Computere , servere, monitoare, imprimante, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video etc.

– Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa.

– Mobilier, birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale.

Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil, in limita maxima a 10.000 lei.

Achizitionarea de instalatii sau echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

– Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert, productie sau servicii;

– Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, in limita a 4.500 lei.

– Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta – aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea Contractului de finantare).

Cateva mentiuni importate:

NU se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si care au constituit obiectul unei subventionari/ finantari nerambursabile din alte surse.

NU sunt eligibile nici cheltuielile privind taxa pe valoare adaugata (TVA), taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate.

Beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul Oficiului Teritorial pentru IMM (OTIMMC) de care apartine, in maximum 60 de zile lucratoare de la semnarea contractului.

Cheltuielile vor fi certificate prin vizita la fata locului a reprezentantilor OTIMMC in termen de 20 zile lucratoare de la depunerea decontului.

In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul NU primeste finantare pentru acestea.

