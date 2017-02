280 de birouri și 600 de calculatoare pentru școlile din mediul rural la concursul “Let’s Be ECO!”

București, 3 februarie 2017. Am prelungit înscrierile pentru competiția educativă „Let’s Be ECO!”. Astfel, invităm școlile din mediul rural să se înscrie până pe 10 februarie, la adresa concurs@letsdoitromania.ro.

Prima ediție a proiectului de economie circulară „Let’s Be ECO!” va consta într-o competiție dedicată unităților de învățământ din mediul rural. Scopul proiectului este susținerea comunităților din mediul rural prin reutilizarea resurselor. În cadrul proiectului vor fi distribuite peste 280 birouri și alocate în urma disponibilizării aproximativ 600 de calculatoare/laptop-uri. Cele mai implicate 40 de școli vor primi aproximativ 15 calculatoare/laptopuri și 7 birouri. Proiectul este organizat de „Let’s Do It, Romania!”, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu.

Competiția din cadrul proiectului „Let’s Be ECO!” se va desfășura în perioada 5 ianuarie 2017 – 30 aprilie 2017. Școlile pot solicita înscrierea în proiect la adresa concurs@letsdoitromania.ro , până la data de 27 ianuarie 2016. Înscrierea se realizează prin completarea unei scrisori de motivație și a unui formular de înscriere pe care le vor trimite unitățile de învățământ.

Activitățile proiectului „Let’s Be ECO!” se vor desfășura în următoarele etape:

Înscrierea în concurs – are loc până în 10 februarie 2017. Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere și a unei scrisori de motivație, disponibile pe site-ul www.letsdoitromania.ro . O unitate de învățământ poate participa la proiect doar după confirmarea înscrierii în concurs.

Atelierele de reutilizare creativă și creație – se desfășoară începând cu 15 ianuarie și se încheie pe 28 februarie. Elevii sunt invitați să creeze obiecte din materiale reciclabile și lucrări precum: machete, planșe, desene etc. Aceste activități au scopul responsabilizării elevilor pentru protejarea mediului înconjurător și însușirea corectă a conceptului de deșeu. Creațiile se trimit sub formă de fotografii la adresa de email concurs@letsdoitromania.ro .

De asemenea, este important ca fiecare poză să aibă denumirea elevului, a clasei și a școlii din care face parte. De exemplu: Ionescu Vasile – clasa a IV-a, Școala Gimnazială Nr. 1, Brăila. Punctajul va fi oferit în funcție de creativitatea, complexitatea și originalitatea lucrărilor.

Premii oferite:

Cele mai implicate 40 de școli vor primi aproximativ 15 calculatoare/laptopuri și 7 birouri. Calculatoarele/laptop-urile și obiectele de mobilier disponibilizate și oferite în cadrul competiției sunt obiecte folosite, în perfectă stare de funcționare. Jurizarea participanților se va realiza de către organizatorii și partenerii proiectului. Vor fi luate în considerare criterii precum creativitatea, originalitatea și complexitatea lucrărilor, dar și nevoia argumentată în formularul de înscriere și numărul de elevi participanți raportat la numărul total de elevi din fiecare unitate de învățământ înscrisă. Însumarea punctajelor va da clasamentul celor mai implicate școli la nivel național.

Economia circulară este un concept de dezvoltare sustenabilă pentru a diminua cat mai mult risipa. Acest lucru este realizabil prin consumul rațional de resurse. Odată cu tranziția la o economie circulară, accentul se mută pe refolosirea, repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și a produselor existente. Ceea ce se consideră drept „deșeu” se poate transforma într-o resursă.

„Protejarea mediului începe de la prevenirea risipei. Acesta este scopul principal al acestui proiect: să prevenim risipa unor resurse extrem de importante. Decizia partenerilor de la Garda Națională de Mediu este lăudabilă și este un model de preocupare a unei instituții publice pentru protejarea mediului și combaterea risipei. Ne bucurăm că, pe lângă protejarea mediului, putem sprijini și educația în mediul rural”, spune Andrei Coșuleanu, Project Manager la „Let`s Do It, Romania!”.

Proiectul „Let’s Be ECO!” este organizat de echipa „Let`s Do It, Romania!”, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu și este dedicat școlilor din mediul rural din toată țara.

AL PRESS

