Actriţa şi scriitoarea Lorena Lupu vine la English Pub Lugoj cu „Trollywood”

Miercuri, 18 octombrie 2017, cu începere de la ora 19:30, la Colțul de Cultură de la English Pub Lugoj, va avea loc lansarea volumului „Trollywood”, semnat de actriţa şi scriitoarea Lorena Lupu. La eveniment, care face parte dintr-un turneu național, autoarea va fi însoțită de scriitorul Andrei Ruse, autorul romanului „Zaraza”, de data aceasta însă în calitate de editor.

Proiectul editorial „Trollywood” (care ar putea avea ca subtitlu sintagma „best of”) adună cele mai dezbătute și incitante texte de proză scurtă publicate de-a lungul timpului pe blogul actriţei şi scriitoarei Lorena Lupu – blog care a împlinit în septembrie zece ani.

Fie că sunt sketch-uri, întâmplări de-a drepturi cretine cu oameni și mai cretini, povestiri de amor ratat, „memorii” care te poartă cu autostopul de la Sfântu Gheorghe la București și viceversa, din crâșme dubioase pe străzi de negăsit nici cu GPS-ul sau pe scene importante unde au loc lucruri total neimportante, Lorena reușește să surprindă prostia și ipocrizia umană în formele ei pure și să te facă, dincolo de porțiile sănătoase de râs, să empatizezi cu subiecte şi persoane despre care nici nu ai fi crezut c-o să-ți pese.

Titlul blogului, şi totodată al cărţii, Trollywood, este o parodie a Cetăţii Viselor, Hollywood, altoit cu identitatea virtuală de troll (“provocator fără cauză”), care a consacrat-o pe Lorena de când a apărut pe ecrane (în special acelea ale computerelor. Pentru că are un apetit aparte pentru persiflat defectele mici şi mari ale omenirii, Lorena te poartă prin toate domeniile și subiectele care te-au enervat vreodată – și te va enerva probabil și mai tare. În același timp, Trollywood nu este o carte numai de atitudine, de „mișto”, continuă satiră, umor și senzualitate, dar te surprinde pe alocuri cu accente de irezistibilă sensibilitate – cam două-trei zile pe lună, când Lorena exagerează cu vinul roşu.

Lorena Lupu s-a născut în Sfântu Gheorghe. A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, Secţia Actorie, în clasa lui Florin Zamfirescu. În 2006, debutează atât în teatru, cu rolul principal din „Război cu Troia nu se face”, de Jean Giraudoux (Teatrul Mic, Bucureşti), cât şi în literatură, cu romanul autoficţional „Rondo Capriccioso”, care, la vremea respectivă, se bucură de recenzii pozitive atât în presă, cât şi în blogosferă. Urmează romanul „Bătăuşu’ de Câmpi” (2007), experimentul literar-fotografic „Hyde Park” (2009), în colaborare cu Dinu Lazăr, iar în 2012, revine în atenţia cititorilor cu romanul erotic „Dona Juana”. Debutează ca dramaturg în 2011, contribuind cu texte pentru spectacolul „Requiem. Nu ştii nimic despre mine”, al coregrafului Răzvan Mazilu. Recidivează în 2013, cu „Povestiri din Miserupia”, piesă cu care e selectată în festivaluri din Sibiu, Târgovişte sau Sfântu Gheorghe, şi cu care bate ţara în lung şi mai ales în lat. Este, de asemenea, co-autor al spectacolului „Vorbeşte cu mine”, de Ion Ardeal-Ieremia, pentru Teatrul Naţional din Timişoara, în 2016. Joacă în filmele „Return of the Living Dead 4”, „Je vous trouve tres beau, Diaz” şi în serialele „Las Fierbinţi” şi „Lecţii de viaţă”, și are o celebră apariţie la emisiunea „iUmor”, pentru care postul Antena 1 a fost și amendat de CNA. Obţine Premiul de Interpretare „Timică” la Gala Tânărului Actor, ediţia 2008, împreună cu actorul Dorin-Eugen Ionescu, pentru spectacolul „Apa de Havel”, după Matei Vişniec. În 2011, ia Premiul I la categoria „Experiment” a Galei Superscrieri, organizată de Fundaţia FFFF. Separat, are și o carieră intensă ca jurnalist, scriind de-a lungul timpului pentru reviste ca Maxim, Playboy, VICE, Tabu, Reader’s Digest ș.a. Din 2014 însă abandonează presa și se „retrage” pe blogul ei, „Trollywood”, devenind în scurt timp una dintre cele mai citite și controversate (prin subiectele abordate și stilul ei acid) bloggerițe din țară. Cartea de față, care păstrează titlul blogului, este un „worst of” al textelor publicate de ea online în ultimii zece ani.

AL PRESS

11

Apreciază: Apreciere Se încarcă...