Alexandra Ușurelu a susținut un spectacol surprinzător și unic în fața publicului bănățean

Cu un singur album lansat, Alexandra Ușurelu confirmă constant succesul la un public dornic să vadă spectacole de bună calitate, empatic la o muzică surprinzătoare și curată.

Așa cum ne-am obișnuit deja în cazul Alexandrei Ușurelu, publicul celui de-al cincilea oraș din cadrul turneului ”Am să fiu eu casa ta”, în care se află în prezent, a răsplătit-o pe artistă cu aplauze frenetice la concertul emoționant sustinut pe 11 martie la Filarmonica „Banatul”.

Prestatia tinerei artiste, care a readus bunul simț​ pe scenele de concert din Rom​ânia, a stârnit atât aplauze și admiratie din partea publicului, dar si numeroase comentarii si mesaje de multumire: „Ai fost extraordinară ieri seară la Timișoara! A fost o onoare pentru mine și prietenii mei să te ascultăm cu mare drag și să ne regăsim într-o mulțime dintre versurile tale însuflețite. Am simțit că ceea ce cânți și transmiți, mai presus de toate… trăiești!”

Ușurința de a-și transmite emoțiile, atenția acordată fiecărui detaliu artistic, sonoritățile complexe ale cântecelor orchestrate simfonic de Bobby Stoica, poveștile împărtășite de Alexandra între cântece, au surprins și cucerit instantaneu publicul prezent în Sala Capitol a Filarmonicii ”Banatul”.

​”Timișoara este orașul în care am revenit anul trecut de cele mai multe ori și nu cred că e întâmplător. Această relație specială pe care eu am dezvoltat-o cu timișorenii a făcut ca atât în cadrul festivalurilor la care am fost invitată, dar și la concertele în săli, în turneele mele, oamenii să vină în număr din ce în ce mai mare. E un loc cu o viață culturală efervescentă, în care eu mă regăsesc pe deplin. Deși în tot turneul „Am să fiu eu casa ta” sălile de spectacol au fost pline, a fost copleșitor să văd că și la Timișoara publicul ne-a făcut acest dar, de a însufleți toată Sala Capitol, la concertul pe care l-am susținut sâmbătă. Pentru prima dată în Timișoara cu orchestră de cameră și producție de mare dimensiune, acest concert sper să fi conturat mai bine percepția publicului care preferă să vină în sală despre artiștii indie, fie că sunt din București, timișoreni sau din alte locuri.”, mărturiseste Alexandra.