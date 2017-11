Amant dublu, un thriller erotic în regia lui François Ozon, din 10 noiembrie, în cinematografe

Un thriller erotic intens și tulburător, Amant dublu / L’Amant double, este cel mai recent film al regizorului François Ozon, cu Jérémie Renier, Marine Vacth și Jacqueline Bisset în distribuție. Selectat în Competiția oficială a Festivalului de film de la Cannes de anul acesta, Amant dublu intră în cinematografele din România în 10 noiembrie, distribuit de INDEPENDENŢA FILM . Amant dublu a fost prezentat și în cadrul festivalului Les Films de Cannes à Bucarest 2017.

François Ozon: Amant dublu, un thriller mental. „Flirtez cu lumea imaginară a personajului“

Chloé, o tânără fragilă, se îndrăgostește de psihanalistul său, Paul. După câteva luni, cei doi se mută împreună. Curând Chloé descoperă că iubitul ei îi ascunde voit o parte a identității lui.

La granița dintre iubire și hărțuire, sex și nevroză, Amant dublu este o călătorie erotică spre partea întunecată a minții. Cine este de fapt amantul ei? Doar un vis, o dorință ascunsă sau o dublură malefică?

„Intensitatea subiectivă a primelor 10 minute curge în tot restul filmului. O urmărim pe Chloé într-un mod linear, creând o tensiune a poveștii, folosind elemente de suspans, în timp ce rămânem ancorați într-o realitate schimbătoare, cu momente de derapaje mentale sau fantasmatice. Asta mi-a permis să deviez de la o zonă pur realistă și să flirtez cu lumea imaginară a personajului. Pericolele exterioare și amenințările pe care le percepe Chloé scot la suprafață tumultul său interior. Mi-a plăcut idea asta“, spune Ozon.

Regizorul lucrase anterior cu Marine Vacth, interpreta lui Chloé, la Jeune & Jolie. La vremea aceea nu se gândise la ea și pentru personajul feminin din Amant dublu. Era prea tânără. Între timp, actrița s-a maturizat, are un copil, a devenit femeie, spune Ozon.

„Aici, Marine este o actriță completă, creează cu adevărat un personaj. Secretul este în mintea ei, ea caută cheia să îl elibereze, iar noi suntem exact acolo, cu ea, în această călătorie. Intrăm în mintea ei, în fanteziile ei, în stomacul ei“, spune François Ozon.

Ozon: „Între cei doi actori era o chimie erotică reală“

Cât despre Jérémie Renier, regizorul spune că, înainte de a începe lucrul la Amant dublu, în mintea lui, Jérémie era încă tânărul pe care îl întâlnise în 1998, la filmările pentru Criminal Lovers (1999), acesta fiind primul film în care îl distribuise pe Renier. A urmat Potiche (2010).

„Nu eram convins să merg cu el la screen tests. Credeam că nu are încă maturitatea neceseară pentru ce va avea de jucat, însă am fost plăcut surprins să descopăr că în acești ani dobândise forță, virilitate“, povestește Ozon. “Iar când a jucat câteva secvențe de test cu Marine, era acolo o adevărată chimie erotică între ei“.

François Ozon. Filmografie

2017 Amant double

2016 Frantz

2014 Une nouvelle amie

2013 Jeune & Jolie

2012 Dans la maison

2010 Potiche

2009 Le Refuge

2008 Ricky

2007 Angel

2007 Quand la peur dévore l’âme (scurtmetraj)

2006 Un lever de Rideau

2005 Le temps qui reste

2003 5×2

2003 Swimming Pool

2001 8 femmes

2000 Gouttes d’eau sur pierres brûlantes

2000 Sous le sable

1998 Les amants criminels

1998 Sitcom

1998 X2000 (scurtmetraj)

1997 Regarde la mer

AMANT DUBLU / L’AMANT DOUBLE

2017 | Franța | thriller | 110 minute

Regia: François Ozon

Cu: Jérémie Renier, Marine Vacth, Jacqueline Bisset

Competiția Oficială, Cannes 2017

Scenariul: François Ozon

Director de imagine: Manu DACOSSE

Montajul: Laure GARDETTE

Produs de: Mandarin Production

În alte roluri: Myriam BOYER, Dominique REYMOND

Independența Film

AMANT DUBLU / L’AMANT DOUBLE (2017) este distribuit în România de Independenţa Film , casă de distribuţie care promovează filme independente de referință, de nișă sau câștigătoare ale unor premii internaționale prestigioase.

Printre filmele lansate în cinematografele românești se numără: The Square (r: Ruben Östlund) – Palme D’Or, Cannes 2017, On The Milky Road (r: Emir Kusturica), Afterimage (r: Andrzej Wajda), The Other Side of Hope (r: Aki Kaurismäki) – Ursul de Argint, Berlinale 2017, La fille inconnue (r: Frații Dardenne), I, Daniel Blake (r: Ken Loach) – Palme d’Or, Cannes 2016, Juste la fin du monde (r: Xavier Dolan) – Grand Prix, Cannes 2016, Snowden (r: Oliver Stone), Youth (r: Paolo Sorrentino) – Cel mai bun film european, 2015, Dheepan (r: Jacques Audiard) – Palme d’Or, 2015, Mommy (r: Xavier Dolan), Deux jours, une nuit (r: Fraţii Dardenne), La grande bellezza (r: Paolo Sorrentino), Nymphomaniac (r: Lars von Trier), La Vie d’Adèle (r: Abdellatif Kechiche) – Palme d’Or, Cannes 2013, The Hunt (r: Thomas Vinterberg), Amour (r: Michael Haneke) – Palme d’Or, Cannes 2012, Trainspotting (r: Danny Boyle), Amélie (r: Jean-Pierre Jeunet), Melancholia (r: Lars von Trier), Todo sobre mi madre (r: Pedro Almodóvar), In The Mood for Love (r: Wong Kar Wai), Vicky Cristina Barcelona (r: Woody Allen), Dogville (r: Lars von Trier) etc.

AL PRESS

8

Apreciază: Apreciere Se încarcă...