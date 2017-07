Ambasadorii – truditori ai handbalului [short sport] Nicolae Nedef, sportivul [short sport] Antrenorul secolului XX!

Ambasadorii – truditori ai handbalului

Ioan Kunst Ghermănescu, Eugen Trofin, Oprea Vlase. Nume imense de sportivi şi tehnicieni ai handbalului din România, sport care, cu decenii în urmă, pe bună dreptate revendica supremaţia la nivel masculin. Acolo unde cei trei numiţi, acum frumoase amintiri, plus ultimul plecat chiar în aceste zile, profesorul Nicolae Nedef, îşi făuriseră cărţi de vizită impresionante la nivel european şi mondial. Era vremea când România figura cu influenţă în organismele sportive internaţionale, tocmai datorită rezultatelor muncii titanice la nivel profesionist pe care aceşti oameni le-au adăugat, an cu an, unui palmares internaţional al handbalului românesc ce ne menţine şi acum în topurile performanţei şi ne plasează definitiv într-o companie mondială selectă.

Nicolae Nedef, sportivul

Născut în 26 septembrie 1828 la Bucureşti, Nicolae Nedef a fost elev la Colegiul Principele Carol din Capitală, jucând baschet, fotbal, rugby, volei și handbal. La 21 de ani a devenit student la Institutul de Cultura Fizică din București, legitimându-se mai întâi ca baschetbalist la CCA, actuala Steaua. După 2 ani a trecut la echipa de handbal a clubului, cu care a obţinut o serie de titluri naționale, avându-l ca mentor pe profesorul Ioan Kunst Ghermănescu, lugojeanul cu trei ani mai în vârstă, alt monstru sacru al semicercului. Consacrarea lui Nedef – pasiune împlinită total – s-a scris însă pe tumultuoasa bancă tehnică a naţionalelor României, acolo unde emoţiile au fost mereu la cote maxime şi rezultatele sale rămân unice.

Antrenorul secolului XX!

Ca tehnician, profesorul Nicolae Nedef şi-a dedicat aproape întreaga carieră echipei naţionale. Unde a făcut parte din stafful primelor reprezentative atât la feminin, cât şi la masculin, naţionalele României câştigând cu el pe bancă 7 titluri mondiale ! Trei la fete (1956, 1960, 1962), primele două la handbal în 11, patru la băieţi (1961, 1964, 1970 şi 1974). Plus argint la Mondialele masculine disputate în 1959, în Austria, şi în 1967, în Suedia. Şi 4 medalii olimpice: argint in 1976, la Montreal, şi bronz în 1972 la Munchen, în 1980 la Moscova, în 1984 la Los Angeles. Câteva rânduri simple pentru un palmares şi o viaţă de poveste. Coordonator tehnic oficial la toate aceste titluri mondiale, antrenorul român figurează de-acum în Cartea Recordurilor. Mai mult, IHF (Federaţia Internaţională de Handbal) l-a desemnat “antrenorul secolului XX”! Nimic de spus în plus.

Dan H. BRUDIU

Apreciază: Apreciere Se încarcă...