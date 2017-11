Annes revine cu propria-i poveste despre „Ea și El”

„In ploaie” feat. Jimmy Dub , „Ti-ai dorit alta„ feat. JerryCo sau „Arde” feat. Balkan, sunt doar cateva dintre frumoasele colaborari cu care ANNES ne-a incantat in ultima vreme.

Astazi, frumoasa cantareata revine cu propria poveste de dragoste, despre EL, cel care i-a furat inima de cand avea 19 ani si despre EA insasi, cea care i-a daruit inima de la prima vedere…

„Mi-am adus aportul si am dat directie mesajului, versurilor, pentru ca am vrut sa le povestesc prin muzica, atat celor care mi-au urmarit evolutia de-a lungul anilor cat si celor care ma descopera acum, ce poveste traiesc, sa-i pot inspira, sa le dau motive de incredere in iubirea adevarata care rezista tuturor furtunilor. Traiesc in aceeasi poveste de dragoste de la 19 ani. A fost frumos, a fost greu dar suntem inca impreuna… Dragostea este însușirea celor puternici, a celor care nu se tem să iubească. EA riscă și pariază pe emoții sincere, pentru a-și umple viața cu cele mai frumoase senimente”, a marturisit artista.