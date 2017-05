Ansamblul folcloric „Făgețeana”, într-un spectacol umanitar la Brașov alături de nume emblematice ale cântecului popular

Joi, 25 mai 2017, la Brașov, la Centrul Cultural Reduta a avut loc o reîntâlnire cu artiști minunați și prieteni dragi ai Ansamblului folcloric”Făgețeana” al Casei de Cultură din Făget, într-un spectacol umanitar, alături de nume emblematice ale cântecului popular.

Centrul Cultural „Reduta”, împreună cu Asociația Internațională a Femeii Creștine Brașov, a organizat Concertul umanitar „Cântecul popular «DAR DE SUFLET»”, în beneficiul lui George Olteanu, un tânăr brașovean, în vârstă de 36 de ani, diagnosticat cu Sindrom Amiotrofic Neurogen Spinal Degenerativ, o formă a distrofiei musculare. În cadrul acestui spectacol de mare anvergură a existat și o licitație cu obiecte puse la dispoziție de artiștii invitați, dar și o urnă de donații pentru cei care au dorit să îl ajute pe George. Mesajul lui George pentru toți este: „Iubiți-l pe Dumnezeu, iubiți-vă aproapele, iubirea este viață!”.

„Am bătut cale lungă, am ajuns la Brașov, suntem tare bucuroși să fim oaspeții dumneavoastră și ai brașovenilor, aseară am fost la un spectacol caritabil pentru că menirea noastră ca oameni este de a ajuta și nu este singurul spectacol caritabil la care am participat.”