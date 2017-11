Apel umanitar pentru a salva viața lui Rafael

Suferinta lui Rafael a inceput in Decembrie 2016 cand a inceput sa aiba dureri groaznice de picior. Parintii au fost cu el la spitalul din Alexandria, Bagdasar – Arseni si Grigore Alexandrescu, unde din pacate parintii nu au primit un diagnostic concret. Astfel, au plecat de urgenta in Turcia unde i-au facut lui Rafael toate analizele si investigatiile necesare. Din pacate, diagnosticul a fost cumplit: CANCER osos (Osteosarcom).

Osteosarcomul este o forma mortala a cancerului musculoscheletic. In acest context, Rafael a inceput sedintele de chimioterapie la Spitalul Koc University Hospital din Istanbul. Pana in acest moment Rafael a facut 4 sedinte. De asemenea, a fost operat la picior pe 27 Iunie, unde i-a fost extirpata tumoarea si i-a fost pusa o proteza care se lungeste. Costul operatiei a fost de 42.000 de euro.

Toate cele 4 sedinte de chimioterapie si costul operatiei au fost suportate de parinti din fonduri proprii, dupa ce si-au vandut proprietatile, atat ei cat si rudele apropiate lor, pentru a salva viata lui Rafael. Pana in acest moment parintii au cheltuit 125.000 de euro, fonduri proprii.

In urma ultimilor analize rezultatele sunt extrem de bune si medicii sunt foarte optimisti ca Rafael se va intoarce in cel mai scurt timp acasa. Rafael mai are nevoie de 2 sedinte de chimioterapie care impreuna cu spitalizarea costa 38.000 de euro.

Dupa aceste ultime doua sedinte Rafael se va intoarce acasa, urmand sa revina periodic la control, la fiecare 3 luni de zile timp de 2 ani de zile.

Pana in acest moment parintii nu au apelat la nimeni pentru ajutor facand eforturi financiare extrem de mari pentru salvarea vietii lui Rafael. Pentru ultimile doua sedinte de chimioterapie Rafael ar nevoie de sustinerea noastra financiara, parintii sunt epuizati financiar. Haideti impreuna sa il ajutam! Este atat de aproape de vindecare, atat de aproape de a se intoarce acasa, incat nu putem sa stam nepasatori!

Cazul lui si donatiile stranse pana acum pentru el le gasiti aici afisate LIVE: https://www.sperantapentruromania.ro/cause/petrache-rafael/

Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania. Denumire: Asoc. Misiunea Speranta pentru Romania.

CUI: 26044485

BCR (Banca Comerciala Romana)

IN LEI: RO 74 RNCB 001813 82799 00003

IN EURO: RO 04 RNCB 0018138279900002

COD SWIFT: RNCBROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Raiffeisen Bank

IN LEI: RO39 RZBR 0000 0600 1204 2338

IN EURO: RO24 RZBR 0000 0600 1218 9757

CODE SWIFT: RZBRROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad



Banca Transilvania

IN LEI: RO18BTRLRONCRT0365344401

IN EURO: RO65BTRLEURCRT0365344401

COD SWIFT: BTRLRO22

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Petrache Marius – tata

Nu vad pot descrie bucuria din sufletul meu cand medicii mi-au spus ca rezultatele analizelor pentru baietelul meu sunt foarte bune, si ca in curand se va putea intoarce acasa. Mi-au dat lacrimile de bucurie, pentru ca numai eu si sotia mea stim prin cate am trecut si ce eforturi financiare am facut pentru a putea plati pana acum din fonduri proprii tot tratamentul din Turcia. Din pacate, bucuria aceasta ne este umbrita de faptul ca mai avem doua sedinte de chimioterapie pana cand Rafael se va putea intoarce acasa, iar acestea ne vor costa 38.000 de euro cu tot cu spitalizare. Pana acum am platit din fonduri proprii 125.000 de Euro, dupa ce atat noi cat si rudele apropiate noua si-au vandut inclusiv proprietati pentru a-l salva pe Rafael. Daca as putea, daca as fi nevoit, mi-as vinde si camasa de pe mine si as sta si intr-o coliba dar sa stiu ca baietelul meu este din nou sanatos. Nu avem posibilitatea de a continua tratamentul, aceste ultime doua sedinte de chimioterapie, de aceea apelam la bunatatea dvs., oameni buni, pentru ne putea vedea copilasul sanatos acasa. Doamne ajută!

