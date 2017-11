Artistul lugojean Cătălin Cristea este pe val

Dupa ce a lucrat la coperta piesei ce a reprezentat Romania la Eurovision dar si pentru hitul verii 2017, „Doar pe a ta” , lugojeanul Cristea Catalin se intoarce toamna aceasta in forta cu trei colaborari dintre care doua se afla deja in tendinte pe YouTube!

Lugojeanul Cristea Catalin a creat coperta pentru noul single semnat Alex Velea – Sentimente sau Instincte (https://www.youtube.com/watch?v=EJpde8Pvcvw) care se afla in trending pe YouTube pe locul 7, de asemenea Massy a lucrat si cu El Nino si Jo pentru piesa „Eu Stiu” care se afla pe pozitia 6. (https://www.youtube.com/watch?v=p2k20mnYsxM)

Acum, artistul lugojean ne surprinde cu o coperta noua pentru piesa „Uita-ma” semnata de Doddy, care are mari sanse sa ajunga si ea in topuri. (https://www.youtube.com/watch?v=O4vJJorqqys).

„Pana acum nu am intalnit ocazia de a lucra pentru doua proiecte care se afla simultan in Trending , sunt foarte bucuros de feedback-ul primit si va recomand sa ramaneti aproape pentru ca avem multe surprize pentru voi in viitorul apropiat!”, a spus Massy.

