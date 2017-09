Astăzi începe a doua ediție a Festivalului de Teatru Lectură – Dramalogue Festival

Primul festival de teatru lectură din România a ajuns la a doua ediție, organizat de Asociația Teatru pentru Tine sub numele de Dramalogue – festival de teatru-lectură*. Festivalul are loc în Timișoara, în perioada 22-24 septembrie, în trei dintre librăriile din centrul istoric al orașului. Deși aparent bine delimitat spațial și temporal, el este un festival fără granițe fizice, temporale și stilistice. Supratema care ordonează cele 6 texte care vor fi puse în scenă este „toleranța” (sau lipsa ei), sub diferitele ei fațete pozitive și negative: toleranța și acceptarea celuilalt, inadaptarea, discriminarea. Festivalul aduce laolaltă texte scrise și dramatizate de autori din toate colțurile țării, de la nume consacrate precum Petre Barbu, Saviana Stănescu sau Daniela Rațiu la debutanți și tineri autori din proiectul clujean Reactor. În premieră va fi jucată Masa Puterilor Noastre, declarată de UNITER – cea mai bună piesă românească a anului 2016, la concursul de dramaturgie.

Actori și regizori îndrăgiți ai scenei timișorene s-au alăturat acestui proiect pentru a încuraja dezvoltarea teatrului independent în Timișoara. Adrian Jivan, Alina Ilea, Catalin Ursu, Raul Bastean, Cristina Konig, Nicu Parvulescu, Marius Lupoian, Horia Savescu, Madalina Ghitescu, Eugen Padureanu, Raul Lazarescu, Jenniffer Corrales, Mirela Puia, Corina Dohanici, Alina Mihocas, Oana Tudoran vor fi prezenți în cele trei zile de festival pentru a contribui la acest experiment cultural. Două dintre textele ce vor fi lecturate în cadrul festivalului au fost scrise în cadrul unor ateliere ce au avut loc în ultimele două săptămâni. Publicul larg a fost invitat să participe, să facă exerciții de imaginație și să se transpună în diferite situații. Astfel, textele: Nu pe gură – regizor și scenarist Adrian Jivan și Bocanci – regizor și scenarist Daniela Rațiu au rezultat în urma atelierelor organizate în cadrul proiectului.

Spațiile alese pentru desfășurarea festivalului sunt librării în care se construiește o atmosferă de lectură și de ce nu intimitate. Festivalul va avea și o notă inedită, dată de acompaniamentul muzical oferit de Asociația Kratima, chitaristul Alex Cena, Fabricio Martin Alva Delgado percuție și de experimentele artizanale ale creatorului Radu Muj – artizan scenograf.

Președintele asociației Marius Lupoian declară: “Dacă prima ediție a festivalului a adus în fața publicului o serie de texte ale autorilor internaționali contemporani, această a doua ediție este despre mesajul de toleranța propagat de textele scrise sau dramatizate de autori români. Este o întoarcere acasă și o călătorie introspectivă pentru fiecare dintre noi. Publicul larg a participat activ și așteptăm cât ai multe persoane interesate să participe și la reprezentații”

Festivalul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Primăria Municipiului Timișoara.

este o etapă intermediară a unui spectacol de teatru, în care personajele citesc un text, într-un decor minimal

AL PRESS

