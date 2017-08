Bănățeni la ediția din 2017 a Festivalului Internațional „George Enescu”

În alocuțiunea rostită în preludiul concertului Orchestrei Filarmonice din Berlin (septembrie 2015), Ioan Holender își anunța demisia din funcția de director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu” – deținută timp de un deceniu -, propulsat, prin profesionalism și har, de managerul bănățean (cândva, director al Concursului Internațional de Canto „Traian Grozăvescu!… – greu de crezut cum lugojenii au renunțat cu atâta ușurință la un regal vocal, desfășurat pe parcursul a șase ediții, până în anul 2006, în compania unui geniu al managementului cultural!) în topul manifestărilor festivaliere mondiale.

Disfuncționalitățile și balcanismele culturale din Micul Paris erau scoase în evidență fără menajamente (exprimate și în volumul lansat în pauza concertului, Festivalul „George Enescu” în era Holender):

„Adevărul trist este că producția artistică serioasă de azi s-a comprimat din ce în ce mai tare, pe măsură ce am devenit mai liberi și mai prosperi, doar fiindcă din cultură «nu ies bani». O dovadă grăitoare este faptul că Sala Palatului, în afara Festivalului Enescu, găzduiește doar divertisment subțire, dar cu mediatizare amplă, cu artiști preponderent internaționali și «muzică» dotată cu proteze acustice de-a dreptul dăunătoare auzului. […] Lipsește dorința de a face bine oamenilor, de a le ușura calea către formarea culturală. Străduințele noastre de a crea în Sala Palatului condiții estetice și acustice măcar decente pentru Festivalul „Enescu” întâmpină mereu mari greutăți […].”

Ediția din 2017 îi are la pupitrul managerial pe Zubin Mehta (președinte de onoare) și Vladimir Jurowski (director artistic). Efortul și succesul organizatoric vor fi exprimate prin prezența pe marea scenă a Festivalului (în clasicele serii concertistice: „Mari orchestre ale lumii”, „Concertele de la miezul nopții”, „Enescu și contemporanii”, „Muzica secolului XXI” ș.a.) a unei selecte galerii de interpreți, dirijori și ansambluri camerale și simfonice: Christian Tetzlaff, Patricia Kopatschinskaja, Lang Lang, Anne Sophie Mutter, Martha Argerich, Vadim Repin, Maxim Vengerov, Daniil Trifonov, Pinchas Zukerman, Czech Philharmonic Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Russian National Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, Münchner Philharmoniker, Israel Philharmonic Orchestra, Orchestre National de France, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Academy of St Martin in the Fields ș.a.

La marele praznic al muzicii din Capitală își vor da măsura potențialului artistic interpretativ și componistic și câțiva bănățeni: Oana Unc (violoncelistă în Orchestre National de France), Sorin Dogariu (Maia Ciobanu: Concert pentru pian și mediu electroacustic – 14 septembrie, Aula Palatului Cantacuzino), Ioan Bogdan Ștefănescu – flaut, Sorin Petrescu – pian și Doru Roman – percuție (Trio „Contraste” – 22 septembrie, Aula Palatului Cantacuzino), Orchestra Filarmonicii „Banatul” (23 septembrie, Sala Radio), György Kurtág (Cvintet pentru suflători cu Mahler Chamber Orchestra – Sala Mică a Palatului, 24 septembrie), Sabin Păutza (7 septembrie, Piața Festivalului: The Final Countdown cu Ansamblul „Violoncellissimo”). În cadrul concertelor organizate în provincie sub egida Festivalului va fi prezentă, la Timișoara, mezzosoprana Aura Twarowska (Simfonia a IX-a de Beethoven – 2 septembrie, sala „Capitol”, Filarmonica „Banatul”).

Banatul muzicologic va fi reprezentat la Simpozionul Internațional „George Enescu” (organizat de prof. univ. dr. Mihai Cosma în perioada 3-5 septembrie), sub cupola Palatului Cantacuzino din Capitală, la fel ca la ediția precedentă, de subsemnatul (dascăl la Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” din Lugoj), în compania selectă a unor academicieni și universitari de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (academician Cornel Țăranu și prof. univ. dr. Ștefan Angi), Universitatea Națională de Muzică din București (academician Octavian Lazăr Cosma, prof. univ. dr. Viorel Cosma, prof. univ. dr. Lavinia Coman ș.a.), muzicologi și universitari din Marea Britanie (dr. John Allison – critic muzical la „The Sunday Telegraph”), dr. James Savage – Hanford (cercetător la Universitatea din Londra), dr. Victor Bocharov (profesor la Facultatea de Arte a Universității din Sankt Petersburg), dr. Ira Levin (Germania) și dr. Marcel Spinei (profesor la Conservatorul Național din Atena).

La această ediție a fost invitat, ca de obicei, unul din simbolurile muzicii corale românești, deopotrivă al vocalității camerale internaționale, Corul de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, sub bagheta Annei Ungureanu, ansamblu aflat pe lista valorilor patrimoniale imateriale ale UNESCO. Ne amintim, cu dulce nostalgie, de astrala clipă a prezenței Corului de Cameră „Ion Vidu”, în 2011, pe scena Festivalului. Un cor cu virtuți interpretative la cel mai înalt nivel într-o lume selectă în care nu e acceptată decât performanța. Să fi fost un moment unic, irepetabil, un dar făcut Lugojului, lui Remus Tașcău de Euterpe, într-un moment de divină grație?

București, 2-24 septembrie 2017: Festivalul Internațional „George Enescu”, un spațiu select de întâlnire a profesioniștilor din marea muzică cu iubitorii artei sunetelor, o expresie a potențialului muzicii românești, un elevat omagiu adus întâistătătorului muzicii naționale.

Constantin-T. STAN

