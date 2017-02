Bancuri de cinci stele * * * * *

Bună ziua! Aș dori să cumpăr un telefon.

Model?

Aaa, nu… zugrav. Multumesc, oricum… și dumneavoastră sunteți drăguță!…

Iubitule, in pat tu semeni cu un telefon!

“Vibrez” mult si bine?

Nu, cand intri in “tunel” iti cade semnalul!…

Primul ministru al Israelului viziteaza Statele Unite si se intalneste cu presedintele. Dupa o discutie foarte cordiala, zice presedintele Statelor Unite:

– In semn de prietenie, vreau sa-ti dau cadou o masina.

– Nu pot primi, zice primul ministru al Israelului, eu sunt politician si se va spune ca am primit mita.

– Atunci, plateste-mi.

– Cat?

– Zece dolari.

Se cauta primul ministru al Israelului prin buzunare, gaseste o bancnota de douazeci de dolari si i-o da presedintelui Statelor Unite.

Se cauta presedintele Statelor Unite prin buzunare si nu gaseste zece dolari, sa dea restul.

– Nu-i nimic, spune primul ministru al Israelului, mai da o masina.

La o terasă două prietene povesteau despre viața lor amoroasă.

– Dragă, pot să îți spun un secret?

– Sigur că da.

– Acum două zile a fost la mine Ion, soțul Mariei și am făcut dragoste toată noaptea!

– Și cum a fost? Ți-a plăcut?

– Cum să fie, foarte bine. Este mult mai bun la pat decât soțul meu! Nu știu de ce se tot plânge Maria.

Partenera de discuție îi spune:

– Știu… eu de mult am vrut să îți spun că soțul Mariei este mult mai bun la pat decât al tău!

Romania, 2023, program TV:

6.00 Intonarea imnului naţional ‘Puşca şi cureaua lată’

7.00 Dimineaţa prea devreme – Rubrici: ● Fitness cu Nikita ● Horoscop cu vrăjitoarea Maria Câmpina ● Să mâncăm sănătos cu Oana Roman

10.00 RO minor – Program pentru minoritati, toti 2 cati mai sunt in tara

10.05 În direct de la Ateneu – Concert extraordinar: ‘The Three Turbo Tenors Pe Sistem’ cu Sorinel Copilul de Aur, Baby Minune şi Florin Salam, sub bagheta Excelenţei Sale Dan Bursuc

13.00 Tânăr şi neliniştit – Ep 6278 – Azi, Victor Newman toarnă în pahar 50 ml de gin tonic; mâine ridica paharul. Nu rataţi episodul de luni, cand va bea ginul!

14.00 Universitatea Spiru Haret: Cursuri în direct – Urmăriţi 7 zile Cursul de Medicină şi primiţi o licenţă de marinar!

15.00 Mondenii – Singura emisiune de divertisment în care din economie, politicienii se imită singuri

19.00 Principalul jurnal de ştiri al zilei – Subiecte: ● Un pensionar i-a băgat soţiei goblenurile pe gât. Imagini spectaculoase de la radiografie! ● Ţolea Ciumac l-a bătut pe Horia Roman Patapievici pentru că acesta nu l-ar fi salutat cu îndeajuns de multă condescendenţă!

20.00 FILM ‘Târgoveţul mustăcios’ – Tragedie romantică, India, 2021:

Romanta Khalyei, ce pleacă din orăşelul natal pentru a-şi realiza visul de a deveni şoferiţă de TIR. La cursul de legislatie întâlneşte un tânăr orb ce dorea să devină şofer de taxi. Fata îl consideră urât, dar se îndrăgosteşte de inteligenţa sa, se mărită cu el şi îi face gemeni. Nefiind de acord cu căsătoria, tatăl Khalyei vine să se răzbune, dar află ca ginerele este fiul său nelegitim, aşadar gemenii sunt ilegali. De ruşine intră pe unde a ieşit si Khalya e iar gravidă. Toţi 3 pleacă în căutarea unui tată şi îl găsesc pe Rajeev Mandipawal, un traficant de ceai de muşeţel. Gemenii se nasc, dar Rajeev ii ucide şi fuge în USA cu o plăpumareasă, prima lui iubire cu care ucisese, tranşase şi mâncase un târgoveţ mustăcios. Copleşită de durere, Khalya cântă şi dansează impreuna cu cei 40 de elefanti ai ei.

23.00 În guramă-liniuţă-tii

1.00 Dan Diaconescu Direct

3.00 Program liber de manele

Maria merge in vizita la vecina ei:

Maria: Sunt nervoasa de nu mai pot.

Vecina: De ce?

Maria: Ion al meu e impotent 100%.

Vecina: Ohoooo… doar 100%? Al meu e impotent 300%.

Maria: Cum se poate asa ceva?

Vecina: Prostul naibii a cazut pe scari, si-a rupt scula, si-a muscat limba, iar pe langa asta si-a rupt si degetul.

Un scotian aflat pe patul de moarte spune sotiei sale:

– Cand voi muri vreau sa pui toti banii cu mine in sicriu, sa am in viata de dincolo.

Femeia jura ca asa va face. Nu dupa mult timp, barbatul moare.

La cimitir, de jur imprejurul sicriului, se aduna membrii familiei, prietenii si, desigur, sotia in doliu.

La finalul ceremoniei, inainte de a inchide sicriul, femeia spune:

– O clipa!

Si pune alaturi de mort o cutie. Groapa e pe cale sa fie acoperita cand un prieten o intreaba:

– Sper ca ai fost destul de desteapta si ai pastrat ceva bani si pentru tine si cei mici￯

– Eu sunt foarte loiala si credincioasa si in niciun caz nu pot sa intorc juramantul facut sotului de a pune banii in sicriu cu el.

Dupa un moment solemn de tacere, femeia aduga:

– I-am scris un cec.

Ma enervează prietena mea deoarece își lasă lucrurile împrăștiate prin toată casa.

O face dinadins ca să le găsească nevastă-mea…

Mica publicitate: Băiat 20 de ani caut de lucru. Îngrijesc babe de 18 ani.

O confirmare a teoriei relativitatii: cand vecina pleaca cu Matiz-ul sau relativ mic, din parcare, pe locul eliberat se pot parca doua SUV-uri, relativ mari.

Sfat pentru studenți: Copiuțele pentru examene scrieți-le pe bancnote de 100. În acest fel, încercarea profesorului de a-ți lua copiuța, se poate califica drept act de corupție.

Clientul catre ospatar:

– Ospatar, farfuria mea e uda!

– Nu e uda domnule, aia e ciorba!

Vasile i-a luat de ziua Maricicai o sticla mare de sampanie, pe care pana la urma tot el a baut-o. Apoi, de ziua lui, Maricica i-a daruit un vibrator…

Profitând de înghesuială, în autobuz, un tip o pipăie insistent pe femeia din faţa lui.

Aceasta întoarce capul şi-i spune enervată:

– Domnule, te rog…

– Nu-i cazul să mă rugaţi, o fac cu plăcere…

.Ai observat că toţi cei care conduc mai încet decât tine sunt nişte idioţi iremediabili şi toţi cei care conduc mai repede sunt complet nebuni?

O proaspata pereche se plimba seara printr-un parc intunecat. Dupa ce, cei doi au facut cateva ture prin parc, fata ii spune baiatului:

– Ma tot plimbi prin partile cele mai intunecate ale parcului. Am impresia ca vrei sa te culci cu mine.

Baiatul, foarte rusinat ii spune:

– Nu draga mea, jur ca nu asta intentionez.

Dupa inca o tura prin parc, fata ii spune din nou baiatului:

– Sa stii, inca mai am aceasi senzatie, ca vrei sa te culci cu mine.

– Draga mea, ti-am mai spus si mai devreme ca nu asta intentionez. Pe onoarea mea!

Dupa inca cateva ture prin parc, fata ii spune din nou:

– Ma tot plimbi prin locurile acestea intunecate. Dar culca-te naibii odata cu mine, sa scap de senzatia asta apasatoare!

Intr-un hotel de lux din Bucuresti, o tipa superba ia acelasi lift un domn imbracat la costum si cravata. Din greseala, tipul da cu cotul in bustul femeii. Acesta, foarte rusinat isi cere scuze:

– Doamna, daca inima dumneavoastra e la fel de frumoasa ca si sanii, atunci sunt ferm convins ca ma veti ierta, nu a fost cu intentie.

Tipa zambeste apoi ii raspunde elegant:

– Ce sa va spun, daca sunteti peste tot la fel de tare ca si cotul dumneavoastra, va astept in camera mea…

Un tip se apropie, pe strada, de o tipa, si ii propune direct sa faca dragoste cu el.

Tipa reactioneaza imediat:

– Cat tupeu, domnule, cat tupeu!

– Ei, daca aveti ceva impotriva…

– N-am nimic impotriva, dar cat tupeu, domnule, cat tupeu…

Barbate, cand ti-am spus sa-mi fii credincios, n-am vrut sa spun ca trebuie sa-ti faci cruce inainte sa te duci cu aia…

Știre șoc: Cercetătorii britanici au descoperit că o femeie care stă întinsă pe pat, obține mai repede ce își dorește, decît una care stă în picioare!

Chinezii promit că vor aduce miliarde în România! N-am înţeles dacă dolari sau oameni…

De ce la întrebarea “Ce ai lua cu tine pe o insula pustie?” nu răspunde nimeni “O barcă”?

Pe plajă, la un chioșc:

– Un hot-dog, vă rog!

– Poftim!

– Știți, nevasta-mea a luat ieri unul și era fără pîine….

– O fi fost la plaja de nudiști!

Bacul după facultate mie mi se pare o soluție foarte rezonabilă. Pe bune! Nu-l iei, măcar rămîi cu licenţa!

La școală, lucrare de control:

Punctul 1: Filosof grec, numit și Stagiritul

Un elev, care habar n-are, se tot foiește, apoi își înghiontește colegul:

– Cine e ăsta, bă, Aristotel sau Socrate?!?

– Nu știu, bă, nici eu, scrie și tu Aristocrate!

Guvernul promite reducerea TVA pentru pîine. Pe cînd și la circ?

Ești fata visurilor mele! Frumoasă, spirituală, amuzantă, ohhh, ce femeie…

Spui toate astea, doar ca să mi-o tragi!

Și incredibil de inteligentă!

Ion se mută împreună cu soția lui Maria la oraș. La două săptămâni după ce se mută, Ion merge la un bar unde se întâlnește cu Vasile. După câteva beri Ion se confesează:

– Mă Vasile, eu am o mare problemă…

– Ce ai pățit, e ceva grav? întreabă Vasile curios.

– Ști, eu m-am mutat de la Cluj la București…

– Așa, și unde este problema?

– Problema e că vine în continuare același poștaș!

Mi s-a stricat receiverul care-mi dădea internet și televiziune. Am sunat la call center. Mi-a zis o doamnă că se poate rezolva, dar peste o lună. Asta-mi place mie la secolul ăsta al vitezei: avem de așteptat la fel de mult ca înainte, dar aflăm asta mult mai rapid!

În dragoste, cei slabi se răzbună. Cei puternici, iartă. Cei fericiţi, uită!

Ați auzit despre noul prezervativ super-sensibil? După ce pleci tu, el rămâne și stă de vorbă cu femeia!

Mulţi părinţi nu şi-au mai adus copiii la clasa 0, pentru că dacă acum poţi intra la facultate fără BAC, în 12 ani sigur se va intra şi fără şcoală!

În toată țara muștele sunt ucise cu ziarul, numai în Covasna și Harghita cu manualul de limba română!

O blondă este oprită în trafic de un poliţist.

– Permisul de conducere, vă rog!

– Vai, domnule poliţist, nu-l am la mine, ştiţi…

– Talonul maşinii, vă rog!

– Vai, domnule poliţist, nu-l am la mine, ştiţi…

– Cartea de identitate, vă rog!

– Vai, domnule poliţist, n-o am la mine, ştiţi..

Poliţistul duce mâna la şliţ. Blonda, descumpănită:

– Offff, încă un alcooltest!

Viorel Lis a declarat pentru presa ca Pastele asta va fi epic. Se va distra mult mai tare decat la majoratul lui Stefan cel Mare!

Cel mai scurt banc rasist: “Albul mută şi cîştigă.”

Un moldovean își parchează Dacia. Vine un ardelean și i-o lovește. Moldoveanul:

– Vaaai di mini șî di mini!! Șe-ai făcut cu dăsișoara me’? Cu iasta îmi dușem copiii la școală și-mi cîștigam pîănișoara! Da’ auzi, di șe-i a me’ stricată și a ta nu?!

– Apăi… a mea îi Audi!

– Audi, audi, da di șe nu vedi?

Mi-am luat cagula şi cardul şi am plecat la bancă. Mi-or fi băgat sau nu salariul, io-s pregătit…

El se uită adînc în ochii ei și zice:

– Mor după tine!

Ea se uită în ochii lui, nervoasă:

-Da’ de ce nu înaintea mea?

Doriti Viagra pentru sex cu sotia sau cu altcineva?

Exista doua feluri?

Da, cea pentru sex cu sotia are, in plus, avantajul ca incetoseaza privirea pentru o ora.

Șeful pompierilor intră în clădire, încet, relaxat, cu mîinile în buzunare, fredonînd uşor o melodie veselă:

– Băieţi, echipaţi-vă încet, încet, sistematic, spălaţi maşina cu foarte multă grijă, să arate ca nouă. Atenţie la toate detaliile! Să fiţi prezentabili şi îngrijiţi. Eventual bărbieriţi-vă înainte. Luaţi ceva apă, nu multă, faceţi-vă siesta şi apoi mergeţi la incendiu, da’ cu mare grijă, fără să aveţi viteză mare, fără să stîrniţi praful, fiţi atenţi la stopuri, la trafic, la tot… Arde clădirea guvernului de ceva vreme şi ăia sînt blocaţi cu toţii înăuntru.

Un tip si o tipa se intalnesc intr-un bar. Se privesc, se plac si ajung la tipa acasa. Dupa cateva pahare tipul isi da jos camasa si se spala pe maini, dupa care isi da jos pantalonii si se spala din nou pe maini.

– In mod sigur esti dentist!

– Cum ti-ai dat seama?

– Dupa cum te-ai dezbracat si te-ai spalat pe maini de fiecare data.

Dupa ce fac oamenii sex, ea spune:

– Nu numai ca esti dentist, dar sunt sigura ca esti un mare dentist!

– Extraordinar, intr-adevar sunt un dentist de succes, spune tipul impresionat de perspicacitatea fetei, dar de asta cum ai reusit sa-ti dai seama?

– N-am simtit nimic!

65000 de elevi care nu au luat Bacalaureatul anul trecut s-au inrolat in armata si au plecat catre Ucraina. Ei au fost intorsi din drum la vama….Nadlac.

10 motive din cauza carora romanii n-au plecat inca la razboi:

Nu stim inca in ce formatie sa asezam soldatii; 4-4-2 sau 4-3-3. Toti bocancii sunt marimea 44 Munitia de razboi s-a epuizat la antrenamente. Vopseaua proaspata de pe tancuri nu s-a uscat. Fregata Regina Maria are I.T.P.-ul expirat de cand am intrat in N.A.T.O. Pe harta apar Kaufland si Carrefour in loc de unitati militare. Militarii calificati nu se pot prezenta la razboi pentru ca incepe sezonul castravetilor in Spania. Motorina costa prea mult pentru a folosi Transportoarele Amfibii Blindate. Binecuvantarea soldatilor ar costa o avere daca ne-am raporta la lista de preturi a Patriarhului Daniel. Iohannis nu are atatea decoratii „Ordinul Steaua Romaniei in grad de cavaler” cati eroi are Romania.

Dis de dimineață o blondă se prezintă la un cabinet ginecologic și se așează pe un scaun în sala de așteptare. După jumătate de oră devine impacientată și deschide ușa cabinetului, unde vede doi bărbați îmbrăcați în halate albe care discutau.

– Îmi cer scuze dacă deranjez, pot intra?

Unul dintre bărbați îi răspunde afirmativ apoi continuă discuția. Blonda intră și după ceva timp întreabă:

– Mă pot așeza pe masă?

Bărbații se uită la ea și răspund în cor:

– Daaa!

Blonda se dezbracă, se urcă pe masă și după câteva momente de așteptare îi întreabă pe cei doi:

– Mă bagă și pe mine cineva în seamă?

Cei doi se apropie de masă și încep să se uite la blondă. Se învârt ei pe toate părțile și la un moment dat, unul dintre ei exclamă:

– Wow!!!

Blonda aproape cu lacrimi în ochii întreabă:

– Așa de grav este?

Cei doi bărbați se uită unul la celalalt apoi răspund:

– Nu știm domniță dragă. Noi suntem zugravi și renovăm cabinetul.

Într-un trib de indieni vine fiul cel mare și îl întreabă pe taică-su foarte curios:

– Tată, pe mine de ce mă cheamă Pană de Vultul? De la ce provine numele?

– Păi, în timp ce tu veneai pe lume, un vultur zbura deasupra tribului nostru și a căzut o pană.

Vine și fiul cel mijlociu și întreabă:

– Tată, dar pe mine de ce mă cheamă Lup de Preerie?

– In timp ce tu veneai pe lume, un lup de Preerie dădea târcoale tribului nostru.

În timp ce indianul era cu cei doi fii ai săi, apare și fiul cel mai mic.

– Tată, dar…

Indianul i-o tate imediat cu mare dispreț:

– Tu să taci, mă, Cauciuc Găurit!

Preotul satului adună toate femeili din sat și le spune:

– La spovedanie, majoritatea dintre voi spuneți că v-ați înșelat bărbații. De acum nu mai vreau să aud așa ceva, puteți spune că ați alunecat.

Femeile înțeleg și de atunci rămâne regula să spună că ”au alunecat”. Preotul este mutat din sat și în locul lui vine un preot mai tânăr care nu știa despre aceste ”alunecari”. După ce au loc primele spovedanii, acesta decide să meargă la primar și îl roagă:

– Domnule primar, la spovedanie, toate femeile se plâng că au alunecat, trebuie să faci ceva cu drumurile astea…

Primarul știa despre ce este vorba și începe să râdă în hohote. Tânărul preot, foarte supărat că nu este luat în seamă, îi spune:

– Domnule, nu mai râde. Soția dumneavoastră a alunecat de șase ori săptămâna asta. De două ori la casa profesorului de matematică și de patru ori la secția de poliție.

In fata semineului din sufragerie, doi soti stateau unul in bratele celuilalt. Printre saruturi fierbinti si pasionale, sotia ii spune sotului:

-Iubitule, am sa-ti dau o veste mare! Peste putin timp, vom fi trei!

-Ooo! Iubito, ce veste buna mi-ai dat! raspunde bucuros barbatul, strangandu-si mai tare sotia in brate.

-Ma bucur iubitule, adauga aceasta, mama si-a vandut casa si de maine va locui cu noi!

Cand si-a luat Mercedesul ala scump, cu cutie automata, Patriarhul Daniel a mers pe principiul „Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga si-n viteza.”

Cica acum in Parlament, in loc de prezent, se striga nevinovat.

I: Este adevarat ca extraterestrii sunt anti-Basescu?

R: Cei cu antene, da.

O blondă ajunge cu mașina în service. Mecanicul se apucă de reparat și când era aproape de sfârșit îi spune blondei:

– Acum termin, în zece minute puteți pleca.

Apoi mecanicul strigă la un coleg:

– Vasile, dă-mi și mie lubrifiantul că am terminat treaba aici.

Blonda îl privește uimită și spune:

– Vai de mine! Chiar nu nu pot să plătesc reparația cu bani?

Einstein, Newton si Pascal isi petrec dupa-amiaza impreuna. Einstein se cam plictiseste, asa ca le sugereaza companionilor sai se joace de-a v-ati ascunselea si se ofera sa fie cel care cauta.

Ceilalti doi sunt de acord asa ca Einstein se aseaza cu fata la perete si incepe sa numere:

– Unu, doi, trei, patru…

Pascal fuge imediat sa gaseasca o ascunzatoare buna.

In schimb Newton scoate tacticos o bucata de creta din buzunar si deseneaza un patrat pe asfalt.

Termina desenul si paseste in patrat, chiar in momentul in care Einstein striga:

– Cine nu e gata, il iau cu lopata.

Einstein se intoarce pregatit sa inceapa cautarile cand da cu ochii de Newton stand teapan chiar langa el.

– L-am gasit pe Newton! striga bucuros Einstein.

La care acesta ii raspunde:

– Gresit, domnul meu. Ai gasit un Newton pe metru patrat. L-ai gasit pe Pascal!

În tren, Moș Ion nimerește într-un compartiment în care erau doar băieți tineri.

Acesta îi întreabă:

– Măi copii, mergeți la mare?

– Da.

– Pot să vă rog ceva? Eu sunt tare obosit, dacă adorm, mă treziți și pe mine la Brăila?

– Sigur că da, dormi liniștit.

Moș Ion adoarme iar tinerii își văd de poveștile lor și se apucă de jucat cărți. După ceva timp, un tânăr se uită pe geam și vede că trenul este oprit în stație la Brăila.

Imediat îl trezesc pe Moș Ion:

– Tataie, trezirea că am ajuns!

Trenul se pune în mișcare. Moș Ion agitat:

– Și ce fac acum? Nu am cum să cobor că îmi rup gâtul.

Un tânăr îi explică:

– Lasă că te învăț eu cum să cobori. Sari din tren și nu te oprești, continui să alergi în dreptul trenului și nu o să îți pierzi echilibrul. Când simți că ești stabil, te oprești.

Moș Ion face exact cum spune tânărul și scapă fără să se lovească. Tinerii se felicită că au reușit să îl ajute pe om să coboare dar nu trece mult timp și Moș Ion apare în compartiment.

– Păi, ce ai făcut tataie? Am văzut că ai sărit…

Moș Ion le explică:

– Da, am sărit și am făcut exact așa cum ați spus voi. Alergam pe lângă tren și încercam să mă opresc. La ultimul vagon, un munte de om m-a luat de subțioară și a spus:

”- Hai tataie că te ajut eu să urci! Hopa sus!”

O femeie este prinsă de bărbatul ei în timp ce îl înșela cu un vecin. Foarte revoltată, femeia strigă la soț:

– Este doar vina ta că am ajuns în situația asta!

– Eu, ce vină am eu? Muncesc de dimineață până seara și încerc să îți fac toate poftele, și tu…

– Dacă munceai mai mult nu mai eram săraci și nu se ajungea aici!

Bărbatul contrariat:

– Ce legătură are sărăcia cu înșelatul?

– Vai dragule, când a venit omul la noi în casă și am văzut că nu am cu ce să îl servesc a trebuit să fac ceva!

Paradoxal, parlamentarii dau legi împotriva ciobanilor, deși ei gândesc ca oile!

26 iulie 1741: Exploratorii rusi descopera peninsula Alaska si, dupa un timp, noteaza citeva observatii de natura stiintifica:

„Aici, noaptea dureaza o jumatate de an. E bine sa se evite betiile pina dimineata, pentru ca a doua zi te doare capul vreo trei luni”.

Ion vine acasă de la câmp și o găsește pe Maria îi pat, complet dezbrăcată și roșie la față ca și cum ar fi avut parte de o partidă de sex sălbatic!

Ion se apucă să caute în toată casa, iar când se uită sub pat găsește un bărbat dezbrăcat. Imediat începe să țipe la Maria:

– Cine este amărâtul ăsta, și ce face sub pat la noi?

Maria, cu o voce inocentă îi răspunde:

– Dragă, nu știu ce face sub pat! Dar te asigur că în pat face minuni!

Un bărbat adevărat e dispus să aștepte ore în șir pînă cînd femeia lui e gata în două minute!

Într-un magazin intră o blondă și merge direct la vânzătoare:

– Naftalină aveți?

– Sigur că da.

– Vreau și eu două pungi.

Blonda plătește și pleacă foarte grăbită. Nu trec două ore și blonda apare din nou:

– Mai aveți naftalină?

– Da.

– Vreau și eu cinci pungi.

Blonda ia pungile și pleacă dar se întoarce după două ore:

– Mai aveți naftalină?

– Da.

– Vreau toată naftalina pe care o aveți.

Vânzătoarea mirată:

– Aveți așa multe molii acasă?

– Nu, am doar una.

– Și ce faci cu atâta naftalină?

Blonda foarte nervoasă:

– Încerc să o nimeresc dar nu reușesc!

Blonda, răcită, vorbind pe nas, înfundat, merge la pescărie şi întreabă:

– Aveti feşte?

– Avem peşte.

– Si e froaspăt?

– Da, e proaspăt.

– Sigur nu fute?

– Nu mai fute, că e mort!

O femeie de afaceri trebuie să plece doua săptămâni în Franța într-o călătorie. Soțul ei o conduce la aeroport și după ce o însoțește până la terminal, o sărută, o îmbrățișează și îi spune:

– Drum bun, draga mea. Ai grijă de tine.

– Mulțumesc. Ce vrei să îți aduc din Franța?

– O gagică franțuzoaică, răspunde soțul zâmbind.

Femeia nu spune nimic, trece prin terminal și dispare în mulțimea de oameni. După două săptămâni, la întoarcere, soțul o așteaptă la aeroport.

– Bine ai revenit! Cum a fost călătoria?

– A fost foarte frumos în Franța.

– Dar cadoul mi l-ai adus? Întreabă bărbatul pe un ton de glumă.

– Sigur că da. Răspunde femeia cu un mare zâmbet pe față..

– Și unde este?

– Aici cu mine, acum trebuie să așteptăm nouă luni ca să vedem dacă este fată.

