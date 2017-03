Bicicletele SUNN – cea mai așteptată premieră a anului pentru români

Avand in spate o istorie remarcabila de peste 20 de ani, bicicletele SUNN au cucerit cu usurinta inimile a milioane de oameni, fiind extrem de apreciate pentru calitatea de care dau dovada. Incepand cu anul 2017, biciclete SUNN sunt disponibile in premiera si in Romania prin intermediul Veloteca, unul dintre cele mai cunoscute magazine de biciclete din tara.

Cum au aparut bicicletele SUNN? In anul 1982, Max Commencal a creat Max France, o afacere mica ce a dat nastere primelor biciclete BMX, care ii poarta numele. La scurt timp, bicicletele produse de Max Commencal aveau sa isi schimbe denumirea in „SUNN”, compania adoptand acelasi nume oficial.

Care este filosofia lui Max Commencal? ,,Este simplu! Secretul consta in a face biciclete cu care sa te distrezi, cu care sa iesi afara si cu care sa te poti juca, totul printr-un design nou, modern, total diferit fata de viziunile traditionale asupra industriei de biciclete”, afirma Max. Acesta considera ca brandul SUNN si-a realizat obiectivele, atat in ceea ce priveste performanta, cat si aspectul bicicletelor. ,,Ne diferentiem de ceilalti prin design, geometrie si viabilitate”, a completat acesta. ,,Ne aflam pe acest pamant doar pentru o scurta perioada de timp, astfel incat este important sa profitam la maxim pe cat posibil. Cream biciclete care sunt mult mai placut de pedalat, cu o atentie sporita asupra performantelor de tip downhill”. Asa cum precizeaza acesta, aceste biciclete SUNN isi concentreaza atentia asupra downhill-ului dintr-o perspectiva mult mai particularizata, accentuandu-se ideea de atitudine si de stil, Max Commencal considerand ca un sportiv de tip downhill este mult mai relaxat, mai jucaus si mult mai modern.

In ceea ce priveste designul bicicletelor SUNN, Max subliniaza faptul ca el si echipa sa au avut ca motiv de inspiratie moda si practicile urbane, mai mult decat bicicletele traditionale montane.

,,Oamenii fericiti ma fac si pe mine fericit! Noi vindem distractie, nu doar o mare gramada de tuburi si de specificatii. Ma bucur cand jurnalistii sunt entuziasmati de noi si de produsele noastre, iar in momentul in care cineva cumpara una dintre biciclete noastre si este mai mult decat multumit de ea, atunci am cea mai mare certitudine ca ne facem treaba asa cum trebuie”.

Istoria bicicletelor SUNN este una in continua ascensiune, cucerind inimile pasionatilor de pedalat, a magazinelor de biciclete specializate si a presei de pretutindeni. In anul 2006, brandul SUNN a inceput sa fie din ce in ce mai vizibil pe piata internationala, vanzarile depasindu-le cu mult pe cele din Franta. In prezent, bicicletele SUNN sunt vandute in peste 30 de tari din lume, evolutia uimitoare a acestora datorandu-se calitatii deosebite si a design-ului simplu si eficient, bazat pe functionalitate.

De aceea, nu avem decat sa ne bucuram de faptul ca avem posibilitatea, prin intermediul Veloteca, sa gustam din placerea de a pedala o bicicleta cu adevarat spectaculoasa, menita sa transforme orice calatorie intr-o adevarata poveste pe doua roti. Deviza bicicletelor SUNN este aceea ca performanta nu se poate atinge niciodata fara o istorie remarcabila in spate si o experienta vasta si, de aceea, credem ca aducerea lor in tara este cea mai buna veste pentru iubitorii de biciclete!

Apreciază: Apreciere Se încarcă...