Călin Dobra este noul președinte al PSD Timiș

Aflat în vizită la Timișoara, la ședința filialei PSD Timiș, la care au luat parte membri din conducerea organizației, precum și primari din teritoriu, Marian Neacșu, secretarul general al social-democraților, nu a reușit să impună o conducere de la „centru”, Călin Dobra fiind cel care a preluat conducerea PSD Timiș.

Atitudinea secretarului general a fost destul de ambiguă. „Au avut luări de poziție aproape toți cei prezenți în sală și trebuie să recunosc că pozițiile lor au fost și constructive, și foarte corecte. Nu am venit de la București nici cu gândul de a impune pe cineva la organizație, nici pentru a exclude pe cineva. Am venit să mă asigur că aici lucrurile continuă la fel de bine ca până acum. Mi s-a părut nepotrivit ca la Timiș să vină un președinte din altă parte, și cu atât mai mult de la Arad. Am considerat că domnul Andea poate să ajute la coordonare, dar ar fi un președinte de duminică și noi nu acceptăm așa ceva, dat fiind faptul că deține în paralel o funcție de secretar de stat”, a declarat Neacșu.

El a spus că va merge la Bucureşti pentru a face o propunere în acest sens. „În acest moment situaţia are un nivel de neaşezare. Voi merge şi voi face o propunere în faţa forului statutar naţional care poate să ia o decizie. În măsura în care voinţa organizaţiei este cea pe care am prezentat-o, eu înclin să cred ca şi la nivel naţional această decizie să fie formalizată”, a mai spus Neacşu.

În același timp, Sorin Grindeanu a anunțat că va contesta demiterea sa din funcția de președinte al PSD Timiș și vrea ca aceasta să fie discutată în comisia de arbitraj a partidului. În cazul în care nu se va accepta această soluție, Grindeanu este dispus să tranșeze războiul cu conducerea PSD în fața instanței.

Neacșu spune însă că a aflat în şedinţă că Sorin Grindeanu va contesta măsura excluderii din PSD, menţionând că până la acest moment o astfel de contestaţie nu a fost depusă la nivel central.

„Am aflat aici la Timişoara, nu am ştiut, nu este înregistrată nicun fel de contestaţie, aici am aflat de posiblitatea depunerii unei astfel de contestaţii din partea domnului Grindeanu. Dacă se va depune, va fi analizată în forurile corespunzătoare. (…) Pe noi, cei din conducere, ne preocupă ca la Timişoara să fie linişte, organizaţia să funcţioneze, şi oamenii să-şi recapete încrederea în organizaţie şi în PSD” , a mai spus Neacşu.

Decizia finală va aparţine unui for naţional, fie BPN, fie CExN. Până atunci, Călin Dobra este cel care conduce filiala PSD Timiş.

„La nivelul organizației județene am decis să rămânem exact în situația în care suntem acum, adică domnul Dobra să rămână să administreze treburile curente ale organizației, iar la nivel de BPJ-uri să rămânem exact cum suntem acum. Eu voi susține această variantă la BPN-ul național, iar domnul Dobra va rămâne să conducă filiala”, a spus, după încheierea întâlnirii, Marian Neacșu.

„Am acceptat, aşa cum am acceptat şi în perioada în care domnul Grindeanu era în postura de premier la Bucureşti, şi am coordonat activitatea, tot aşa am acceptat împreună cu BEJ să coordonez activitatea până la clarificarea situaţiei şi asta din postura de preşedinte executiv, exact cum am fost şi până acum”, a menţionat şi Dobra, considerat un apropiat al lui Sorin Grindeanu.