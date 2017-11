Ce accesorii de fitness sa folosesti pentru siguranta antrenamentelor tale

Pentru a obtine rezultate rapide si vizibile in orice sport, trebuie sa depui efort considerabil si sa te antrenezi intens. Mai ales in cazul antrenamentelor fitness pentru cresterea masei musculare, a fortei si rezistentei. Chiar si exercitiile cardio, cele pentru definirea muschilor abdominali sau tonifiere iti pot pune la grea incercare intreg corpul. Orice tip de antrenament fitness care este eficient necesita depunerea unui efort remarcabil, dar controlat! De aceea, confortul si siguranta antrenamentelor trebuie sa fie pe primul loc. Iata ce accesorii de fitness poti sa folosesti pentru a te bucura de antrenamente sigure si eficiente, fara durere sau riscuri de accidentare:

Manusi de fitness

Manusile pentru antrenamente solicitante, cum ar fi ridicarea greutatilor, sunt accesorii de fitness esentiale atat pentru barbati, cat si pentru femei. In timpul unui antrenament, iti transpira palmele si nu mai ai aceeasi putere de a tine ganterele sau a te prinde cu fermitate de aparatele la care lucrezi. Aici intervin aceste accesorii de fitness care iti ofera un grip puternic pentru a nu scapa din mana ganterele sau alte aparate, fara riscul de a te rani grav.

Mai mult, in urma antrenamentelor constante si intense, te poti alege cu bataturi inestetice si dureroase! Acestea iti pot afecta eficienta antrenamentelor, deoarece nu mai ai suficienta forta in maini pentru a executa corect exercitiile. Purtarea acestor accesorii de fitness previne aparitia bataturilor. Totodata, purtarea manusilor reduce presiunea pusa pe mainile tale atunci cand ridicati greutati si oboseala resimtita. Cele mai multe modele se infasoara in jurul incheieturii si iti ofera astfel un sprijin suplimentar pentru ligamente si tendoane. Asadar, manusile sunt unele dintre cele mai importante accesorii de fitness, pentru desfasurarea unui antrenament sigur si eficient.

Centura pentru ridicare a greutatilor

Centura face parte din categoria de accesorii de fitness care previn aparitia durerilor spatelui in urma unor exercitii foarte solicitante, precum „deadlift” sau genuflexiuni cu greutati. Ofera suport pentru muschii inferiori ai spatelui si este ideala pentru antrenamentele „power”. Pentru confort sporit si siguranta in timpul exercitiilor, alege o centura din piele naturala! Aceasta trebuie sa fie potrivita circumferintei tale, prevazuta cu o captuseala confortabila, cu un sistem sigur de inchidere (catarama dubla) si cusaturi intarite, rezistente la uzura.

In aceasta perioada rece a anului, poti opta pentru o centura cu sistem de incalzire electric si perna cu gel. O asemenea centura, din neopren, are proprietatea de a izola termic spatele de frig si a proteja rinichii. Previne sau amelioreaza durerile din zona lombara, cauzate de o pozitie incorecta a spatelui. Neoprenul permite evaporarea transpiratiei si mentine spatele uscat. Poti achizitiona o astfel de centura de la Sport-Mag, unde gasesti, de asemenea, numeroase accesorii de fitness.

Bandaj magnetic

Fabricat din materiale de calitate, moi si elastice, bandajul magnetic face parte din categoria accesoriilor de fitness care protejeaza articulatiile: gleznele, coatele, genunchii. Diminueaza presiunea exercitata asupra zonei respective si durerile cauzate de artrita, in timpul antrenamentelor intense. Un astfel de bandaj este prevazut cu magneti care cresc circulatia sangelui.

Inversion boots

Inversion boots se utilizeaza pentru agatarea pe bara orizontala de tractiuni, in cazul exercitiilor cu picioarele suspendate pentru dezvoltarea muschilor abdominali. Se pun pe glezne, iar apoi se fixeaza pe bara. Aceste accesorii de fitness iti ofera libertate de miscare totala pentru executarea in conditii de maxima siguranta a abdomenelor suspendate.

Ham pentru gat

Din colectia ta de accesorii de fitness nu ar trebui sa lipseasca nici hamul pentru gat. Acesta protejeaza zona gatului, umerii, spatele si pieptul in timp ce faci tractiuni pentru abdomene. Consta intr-un fascicul din spuma ce se pune in jurul gatului, prevazut cu manere si carabina metalica pentru conectarea la orice aparat multifunctional. Asigura confort si protectie!

8

Apreciază: Apreciere Se încarcă...