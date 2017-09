Ce trebuie să faci să alegi un epilator

Inainte de a lua decizia de a cumpara un epilator trebuie sa tii cont de mai multe functii pe care le detine epilatorul. Toti dorim ca in momentul in care facem o achizitie de un produs electric, electrocasnic sa facem alegerea cea mai buna dar parca ceva ne retine.

Pentru a alege un epilator bun trebuie sa tii cont de mai multe aspecte iar in momentul in care decizi sa cumperi sa citesti cu mare atentie daca ofera 2 trepte de viteza sau mai ales cate pensete are fiecare epilator sau discuri, pentru ca epilatorul ce il vei cumpara sa iti indeplineasca toate dorintele.

Epilatoarele cu disc pivotant sunt mai performante fata de cele cu pensete, deoarece miscarea oscilatorie pe care o face si viteza cu care se misca, agata si cele mai mici fire de par si le smulge creand astfel o durere mai mica.

Epilatoarele ce le gasesti pe piata au mai multe functii :

SoftLift tips – care are rolul de a ridica parul inainte de al smulge, pentru o prindere mai eficienta

SmartLight – detine o lumina care te ajuta sa observi toate firele de pe zona de epilare ajutand astfel sa creasca procentul de fire smulse.

Rezistenta la apa – in momentul in care iti alegi un epilator trebuie sa tii cont si de acest factor, si trebuie sa tii neaparat cont de locul unde vei face acest lucru, in pat, in baie sau in alte locuri confortabile tie.

Cu fir / fara fir – cu siguranta vei dori sa nu depinzi tot timpul de o priza. Cred ca cel mai bun epilator trebuie sa fie fara fir, pentru a avea libertatea sa te epilezi unde doresti.

