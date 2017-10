Colegiul Naţional Coriolan Brediceanu, implicat în proiecte europene

În data de 11 octombrie 2017, a avut loc, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, din Bucureşti, o reuniune de informare şi consiliere în domeniul managementului de proiect pentru beneficiarii de proiecte de parteneriat strategic pe domeniul şcolar.

Din partea Colegiului Naţional “Coriolan Brediceanu” din Lugoj a participat profesoara Adriana Mariş, care coordonează implementarea în această instituţie a noului proiect Erasmus+ “School 21, Digitally and Socially Yours”.

Tot cu acest prilej, d-na profesor a fost solicitată să prezinte – ca model de bune practici – modul în care instituţia lugojeană a implementat proiectul Erasmus+ “ESCAPE – Enhanced Skills, Competence And Practice for the Economy”, încheiat la data de 30 august 2017.

Participanţii au apreciat în mod pozitiv prezentarea făcută, modul de desfăşurare a activităţilor şi bogăţia resurselor utilizate, dar şi produsele finale transportate la Bucureşti în acest scop: afişul proiectului şi broşura care conţine toate cele 18 numere ale revistei proiectului, editată de partenerii români.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale este o instituţie publică din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale desemnată ca Agenţie de implementare pentru programul Erasmus+, în perioada 2014-2020.

Ea are misiunea de a administra programul Uniunii Europene care sprijină proiectul naţional de schimbare în bine a comunităţilor şi a atitudinilor şi mentalităţilor indivizilor şi se concentrează pe calitatea proiectelor, proceselor, oamenilor şi rezultatelor, sub motto-ul Transformăm România prin învățare!

Mircea ANGHEL

