Concert în Peștera Românești și repetiție generală cu public la Timișoara

Iubitorii de muzică și natură sunt așteptați la o nouă ediție a concertului din Peștera Românești. Concertul a ajuns la cea de-a 33-a ediție și va fi susținut de Orchestra de Tineret a Regiunii de Vest, avându-l la pupitrul dirijoral pe Radu Popa, sub coordonarea Alinei Cuibariu-Jumuga.

În program sunt incluse compoziţii de P. I. Ceaikovski, M. Glinka, J. Sibelius, R. Strauss, J. Kappl, Sir Anthony Hopkins și, pentru că altfel nu se poate, W. A. Mozart. A fost Mozart la prima ediție, pentru că așa a vrut atunci inițiatorul speoconcertelor, doctorul Constantin Lupu, și, de atunci, a fost Mozart de fiecare dată.

Ediția din acest an a concertului de la Românești va avea loc duminică, 8 octombrie 2017, de la orele 13. Surpriza din acest an este repetiția generală cu public, programată sâmbătă, 7 octombrie. Repetiția are loc de la ora 11:00, la Sala Capitol, și este realizată special pentru cei care ar vrea să asculte programul pregătit pentru Românești, dar, din diferite motive, nu vor putea urca la peșteră.

Intrarea este liberă, pe baza taloanelor ce se vor înmâna în localitatea Româneşti, în ziua concertului. Accesul se face din stația de autobuze din Româneşti, pe poteca marcată, timp de aproximativ o oră.

Primul concert simfonic a avut loc în Peştera Româneşti în 1984, cu prilejul celui de-al XII-lea Concurs Republican de Speologie Sportivă, ideea organizării unui asemenea spectacol aparţinându-i medicului Constantin Lupu, pasionat meloman şi speolog. Succesul pe care l-a înregistrat a făcut că evenimentul să se repete, devenind o tradiţie.

AL PRESS

Apreciază: Apreciere Se încarcă...