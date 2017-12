Cum să îți răsfeți prietena gravidă

Un proverb universal spune ca prietenul adevarat la nevoie se cunoaste, iar femeile aflate in perioada sarcinii se numara printre oamenii care apreciaza enorm respectiva zicala. Prin urmare, daca prietena ta cea mai buna urmeaza sa aiba un copil peste cateva luni, ar fi nemaipomenit sa fii alaturi de ea cat mai mult, deoarece femeile gravide adora sa primeasca atentie. Afla, in continuare, ce poti face astfel incat sa iti faci prietena cea mai buna, viitoare mamica, sa se simta minunat in timpul saricinii.

Povesteste-i din experienta ta

Lunile de sarcina ii permit unei femei gravide sa experimenteze tot felul de trairi magice. Totodata, perioada sarcinii vine „la pachet” si cu o multime de provocari pentru o viitoare mamica. Cel mai simplu mod prin care iti poti ajuta prietena sa treaca usor peste momentele neplacute din timpul sarcinii este sa stai cat mai mult de vorba cu ea. In cazul in care ai si tu un copil, povesteste-i despre experientele prin care ai trecut ca femeie gravida. Cel mai indicat ar fi sa incepi cu clipele unice pe care le-ai trait in timpul sarcinii. Apoi, poti sa continui cu experientele mai putin frumoase din timpul sarcinii. Prezinta totul cu haz, deoarece rasul se numara printre cele mai distractive „instrumente” la care putem apela ca sa ne eliberam de stres. Iar o femeie insarcinata este supusa la mult mai multi factori de stres comparativ cu o persoana care nu asteapta un copil.

Incurajeaza-o sa aiba grija de ea

Ai grija sa tii cont ca, pe toata perioada sarcinii, prietena este cea care trebuie sa fie in centrul atentiei, nu tu! Trasmite-i prin toate actiunile tale ca ea este cea mai importanta si sfatuieste-o sa aiba grija de ea. Incurajeaza-o sa acorde timp lucrurilor de care este pasionata si sa nu-si negjize conditia fizica. Femeile gravide care aleg sa faca niste exercitii fizice prescrise de un medic specialist, gestioneaza mai usor perioada sarcinii si sunt mult mai increzatoare in propriile forte.

Pe de alta parte, roaga-ti prietena cea mai buna sa nu neglijeze odihna, deoarece o femeie insarcinata are nevoie de mai mult somn decat in mod obisnuit.

Fa-i cadouri

Orice femeie iubeste cadourile, asa ca ar fi o idee nemaipomenita sa-i faci niste surprize prietenei tale gravide. Ofera-i ceva pentru ea, cat si un cadou potrivit pentru camera copilului pe care-l asteapta. Daca nu stii ce sa-i cumperi prietenei tale, ai putea opta pentru niste blugi sexy pentru gravide, care sa-i transmita ca este o femeie frumoasa si sigura pe sine. Completeaza surprizele pentru viitoarea mama cu un cadou practic, cum ar fi un sutien pentru alaptare. Un astfel de articol vestimentar poate fi purtat atat de femeile insarcinate, cat si de mamicile care deja alapteaza.

