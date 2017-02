Cum știi care anunțuri de videochat sunt reale și care false?

Indiferent de domeniul de activitate, pentru orice om exista riscul de a da peste angajatori neseriosi sau locuri de munca incompatibile cu dorintele si personalitatea lui. Insa acest lucru nu ar trebui sa te descurajeze, ci doar sa te faca mai atenta. Pentru a face cea mai buna alegere, este important sa te documentezi bine inainte de a merge la un interviu: sa cauti articole in presa despre respectiva companie, sa citesti parerile online ale actualilor sau fostilor angajati si sa discuti cu cei care iti pot da referinte despre acel loc de munca. Acelasi lucru este valabil si in videochat, iar unul dintre lucrurile pe care trebuie sa le faci pentru a te asigura ca esti pe drumul cel bun este sa stii cum sa diferentiezi anunturile de videochat false de cele reale.

Uite cum iti poti da seama de care anunturi de videochat sa te feresti:

Nu gasesti informatii pe Internet despre angajator in afara sitului propriu al acestuia. Traim intr-o lume in care orice exista este de gasit si pe internet. Daca nu gasesti informatii suficiente inseamna ca cineva se ascunde intentionat sau isi schimba mereu numele studioului si asta inseamna ca nu face lucrurile correct. Evita-l!

Anuntul iti promite un salariu avantajos, un program flexibil, conditii de munca extraordinare si multe alte beneficii. In viata nu exista beneficii fara munca.

Este recomandat sa cauti cu ajutorul motoarelor de cautare date despre compania respectiva: unde este sediul, cat de dezvoltata este, ce conditii ofera in realitate, ce pareri sunt pe forumuri, daca are locatii si in alte orase si multe altele. Daca iti este greu sa gasesti astfel de informatii sau ele sunt contradictorii, mai mult ca sigur ca trebuie sa eviti sa raspunzi la astfel de anunturi de videochat.

Site-ul arata neprofesional si plin de greseli. Daca nu sunt in stare sa aiba grija de propriul site, vor putea sa aiba grija de tine?

Iti solicita sa platesti o suma de bani in avans. Pentru a te angaja intr-un studio de videochat legal nu ar trebui sa platesti nimic. Acesta iti asigura toate conditiile necesare pentru ca tu sa iti poti incepe activitatea imediat si sa faci performanta in acest domeniu. Prin urmare, daca la interviu ti se cere sa dai un avans pentru diverse servicii cum ar fi sedinte foto sau video, sa platesti un training sau sa virezi niste bani drept garantie, este clar ca este vorba de o incercare de a te pacali.

Ti se ofera diverse sume de bani in avans. Nu este in ordine nici atunci cand ti se cere, nici atunci cand ti se ofera bani in avans. Aceasta metoda de frauda este una destul de intalnita, asa ca evita anunturile de videochat care specifica acest lucru. Firmele respective incearca sa te pacaleasca, momindu-te cu astfel de trucuri, urmand ca ulterior sa se foloseasca de tine. Tu vei fi mai dispusa sa accepti neregulile lor stiind ca deja ai incasat bani de la ei.

Studioul nu iti da voie sa vorbesti cu alte modele de acolo. Daca vei merge la interviuri, dupa ce ai raspuns anumitor anunturi de videochat, cere sa stai de vorba si cu modelele angajate acolo, care se afla in pauza. Pentru a primi cele mai bune informatii, discutia nu trebuie monitorizata de cel cu care dai interviul. In felul acesta, te vei lamuri pe loc daca acel loc de munca ti se potriveste sau nu.

Studioul nu iti incheie forme legale de angajare. Chiar daca ai gasit diverse anunturi de videochat interesante, in care ti se promit multi bani si program flexibil, dar care nu mentioneaza o forma legala de munca, cum ar fi contract de artist-interpret, atunci mai mult ca sigur ca este o firma care lucreaza ilegal si care iti poate aduce multe neajunsuri. Nu te increde in promisiunile anumitor studiouri fara ca ele sa existe si in forma scrisa. Si, daca semnezi un contract legal, asigura-te ca primesti pe loc un exemplar din acesta. Daca firma amana acest lucru, inseamna ca este o minciuna la mijloc, deoarece contractele se pot semna pe loc si nu trebuie inregistrate nicaieri.

Studioul nu iti solicita actele de identitate, pentru a verifica daca ai varsta legala pentru a fi model de videochat. Cei care sunt dispusi sa treaca cu vederea peste acest aspect extrem de important, vor fi dispusi sa faca si alte nereguli si sa iti creeze probleme cu autoritatile, de aceea ocoleste anunturile de videochat care iti promit marea cu sarea, dar nu iti ofera si un cadru legal.