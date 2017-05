Cursul stă de mai bine de două săptămâni la 4,55 lei

Leul a avut o evoluție liniștită în perioada analizată, culoarul de tranzacționare al raportului față de euro reducându-se, în unele ședințe, sub jumătate de ban.

Cursul monedei unice a scăzut de la un maxim de 4,5507 la 4,5443 lei, iar la finalul intervalului media a fost stabilită la 4,5499 lei.

Tranzacțiile din ultima ședință a perioadei s-au realizat între 4,547 și 4,553 lei. Moneda națională nu a profitat de conjunctura favorabilă din regiune dar și de cererea ridicată de titluri de stat românești, tendință care s-a manifestat în ultimele săptămâni.

În lipsa unor evenimente externe importante, care să influențeze aversiunea față de risc a investitorilor, este de așteptat ca euro să se mențină în apropierea nivelului de 4,55 lei.

Principalul pericol pentru leu este reprezentat de politica fiscală și salarială a PSD-ALDE, care, conform ultimelor estimări ale Comisiei Europene, va duce la o majorare a deficitului bugetar la 3,5%, în condițiile în care creșterea economică a României din acest an va fi de circa 4%, față de proiecția guvernamentală foarte optimistă de 5,2%.

O știre bună pentru cei cu credite în lei, nivelul dobânzilor menținându-se la același nivel, cel puțin până spre sfârșitul anului. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunțat că majorarea dobânzii de politică monetară, care in prezent este de 1,75%/an, mai are de așteptat, în condițiile în care prognoza privind inflaţia pentru finalul acestui an a fost revizuită de la 1,7 la 1,6%, după ce la finalul lui 2016 estimarea era de 2,1%.

Odată trecut momentul alegerilor prezidențiale din Franța, Emmanuel Macron preluând oficial funcția la Palatul Élysée, dolarul american a reînceput să se aprecieze pe piețele internaționale. Astfel, cursul acestuia a crescut până la 4,1876, dar a încheiat perioada la 4,1521 lei, când cotațiile din piața valutară au fluctuat între 4,152 și 4,164 lei, ca efect al mișcărilor speculative.

Moneda elvețiană și-a continuat deprecierea față de euro și a scăzut aproape de 1,10 franci/euro, nivel care se mai înregistra în septembrie trecut. În aceste condiții, media a coborât până la 4,1483 lei, dar a urcat la finalul intervalului la 4,1603 leii.

Perechea euro/dolar s-a mișcat între 1,0854 și 1,1022 dolari, maxim atins imediat după anunțarea victoriei lui Emmanuel Macron. La sfârșitul intervalului, euro se tranzacționa între 1,0923 și 1,0960 dolari.

Tranzacțiile de la finalul perioadei au fost influențate de publicarea datelor privind inflația din SUA, unul din principalii indicatori luați în calcul de Rezerva Federală americană atunci când stabilește nivelul dobânzii sale de politică monetară. Astfel, creșterea prețurilor a încetinit luna trecită la 2,2%, față de 2,7% din februarie, care a fost maximul ultimilor cinci ani.

În schimb, economia Germaniei, cea mai puternică a Europei, se arată a fi la fel de robustă ca de obicei. Aceasta a crescut în primul trimestru cu 0,6%, bazându-se pe consumul intern și pe exporturi.

(Analiza cuprinde perioada 9 – 15 mai​ 2017)

Radu GEORGESCU

Apreciază: Apreciere Se încarcă...