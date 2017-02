De ce un serviciu de rent a car

Una dintre cele mai in voga gaselnite de calatorie in ultima perioada a devenit inchirierea unei masini pentru o anumita perioada; serviciile de rent a car au devenit din ce in ce mai numeroase, iar ofertele propuse de firmele de acest gen sunt din ce in ce mai ofertante. Insa, care este calitatea acestora si cum facem diferenta intre un anunt spumos, care nu descrie realitatea si competenta serviciilor si o oferta loiala, care ofera intocmai ceea ce promite? Nu putem anticipa respectarea promisiunilor, insa este absolut necesar sa avem in vedere anumite aspecte esentiale.

In momentul in care sunteti interesati de un serviciu de rent a car trebuie sa aveti in vedere mai multi factori care fac diferenta intre o experienta placuta si una dezastruoasa, intre o investitie de bani care sa merite si una care sa va trezeasca remuscari. In primul rand, este foarte important sa cautati o firma de rent a car ce va ofera o masina care sa beneficieze de asigurari RCA si full CASCO pentru a nu fi nevoiti sa suportati consecintele financiare in cauza unei daune neprevazute. Evident, asigurati-va ca, in caz de avarie, schimbarea masinii inchiriate are loc in cel mai scurt timp posibil; nu vreti sa existe obstacole de niciun fel indiferent de scopul calatoriei pe care o realizati. In plus, exista firme ce impun o anumita limita de kilometri, ceea ce este destul de neplacut, mai ales atunci cand esti in vacanta.

De asemenea, un aspect relevant este acela ca flota sa fie relativ noua, avand in vedere faptul ca o masina veche nu da randamentul de care poate aveti nevoie si, in plus, poate fi si mult mai riscant sa calatoriti pe o distanta mai mare intr-o masina mult retrograda. Implicit, trebuie sa aveti in vedere intotdeauna perioada in care doriti sa apelati la un serviciu de rent a car si sa va asigurati de faptul ca masina pe care o inchiriati este dotata, dupa caz, cu cauciucuri de vara sau de iarna. Nu merita sa investiti niste bani si sa realizati ca aceasta investitie duce la o alta si la o alta si tot asa. Si daca tot vorbim de investitii, alegeti o serviciu rent a car transparent, care sa va permita sa testati masina pe care doriti sa o inchiriati pentru a elimina orice surprize neplacute ulterioare.

In cele din urma, cam cel mai important lucru de care trebuie sa tineti cont este parerea clientilor, acesta fiind cel mai bun indicator al calitatii unui anumit serviciu de rent a car. Cautati forumuri, documentati-va, cititi pareri, pentru ca veti gasi foarte de ajutor experienta altor oameni. Un client satisfactut va povesti intotdeauna experienta placut la alti 2-3 prieteni; un client nesatisfacut va povesti la cel putin 10 oameni. Cu alte cuvinte, veti afla cu siguranta ceea ce este de calitate si ceea ce trebuie sa evitati; vestile rele circula repede, iar serviciile de calitate se impregneaza in sufletele clientilor.

