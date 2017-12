Dorin Marchiş, preşedintele Fundaţiei Române de Aikido Aikikai: „Lugojul este o adevărată Casă a Armoniei”

Astăzi, în România, Fundaţia Română de Aikido Aikikai are 56 de Dojo-uri, în mai toate oraşele mari din ţară, numărând la ora actuală în jur de 2500 de membri. Avem o activitate bogată. În fiecare an, în luna martie, din Japonia, vine preparatorul nostru tehnic Yukimitsu Kobayashi sensei 7 dan, iar în restul anului şi alţi profesori invitaţi din Japonia, SUA, Europa. Pe plan internaţional România are o activitate bogată. În 2012, ea fost acceptată ca membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale de Aikido. Din patru în patru ani, are loc Congresul Federaţiei Internaţionale de Aikido. La congresul desfăşurat în 2016, eu am fost votat ca membru în Comitetul Director al Federaţiei Internaţionale de Aikido, ca o recunoaştere firească a activităţilor desfăşurate în domeniul aikido-ului din România. Peste doi ani, în 2019, va fi Combat Games, care este un festival mondial de arte marţiale, să-i zicem echivalentul Jocurilor Olimpice, care va avea loc în Taipei, la care eu am fost delegat din partea IAF (International Aikido Federation) în calitate de delegat tehnic, pentru a organiza acest festival mondial pentru ramura de aikido.