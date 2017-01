Două filme: unul alb și unul negru. CV Unic Piatra Neamț – CSM Lugoj = 3:1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:20)

Cel alb a început chiar de la primul fluier al brigăzii formate din Alin Mateizer (Ploiești) și Tudorel Arbunea (Brăila), formația lugojeană pornind în trombă în Sala Polivalentă de sub masivul Pietricica și conducând setul inaugural aproape în permanență, chiar dacă la mică diferență. În absența Olgăi Krasteva, reținută în Lugoj de o puternică viroză, tehnicianul Luka a mizat pe o formulă clasică, în care centrii Canea și DeGeest aveau de blocat sportive experimentate (Bobi, Dancu, Buz, Hambele), iar extremele Bălae și Rus, plus universalul Warren, coordonate de Ciocian, să aducă punctele care să facă diferența. Libero – Rotaru, și aici se cam încheiau variantele de echipă pentru C.S.M., meciurile de acest gen fiind mai greu de rezolvat cu sportive neexperimentate, care au prins minute puține pe teren în acest campionat. Primă parte a jocului adjudecată meritat de voleibalistele lugojene într-un final strâns, la diferență minimă. Urmată de un start lansat în cea de a doua, care părea să confirme forma superioară a oaspetelor, pentru care încă un set câștigat (cu obținerea automată a cel puțin unui punct în clasament) ar fi fost esențial în disputa cu un adversar direct, ce are linie de clasament identică în acest moment cu Lugojul. Dar, după o evoluție foarte bună, care a dus setul la 20 : 15 în favoarea C.S.M. –ului, a început, din păcate, alt film.

Cel negru: pe fondul unor atacuri blocate sau expediate în afara terenului, coroborate cu preluări ratate, gazdele au întors incredibil partida la 22 : 20 în favoarea lor, zdruncinând serios angrenajul care funcționase bine până în acel moment. E drept, simțind forma aparent superioară a oaspetelor, nemțencele au forțat, normal, toate execuțiile, punând în dificultate în special preluarea din serviciu a C.S.M.-ului, acolo unde, finalmente, s-a punctate decisiv în momentele-cheie și s-a pierdut un joc care părea accesibil după primele 50 de minute. Deoarece întâlnirea s-a dus, invariabil, spre victoria sportivelor nemțene, care n-au avut mari emoții în setul trei. Și, deși în partea a patra a meciului scorul s-a menținut strâns, lugojencele au fost ultima oară la egalitate cu gazdele la 15 : 15, după care evoluția mai riguroasă a Unicului a dus la obținerea de trei puncte valoroase pentru trupa moldoveană, ce egalează, după paisprezece etape, Lugojul în clasament atât la puncte (17), cât și la setaveraj (22 : 29).

Semi-surpriză punctul pierdut de Pencilina Iași la Galați, acolo unde gazdele au condus cu 2 : 1, precum și setul obținut de Universitatea Craiova la București, cu C.S.M.-ul. Semn că, deși au mai pierdut jucătoare, coordonatoarea Florina Chirilov (Galați) și Adina Stanciu (Craiova) transferându-se în iarnă la S.C.M. Pitești, formațiile categorisite ca fiind fără șanse de a rezista în prima ligă pot încurca serios lucrurile în zona mediană a clasamentului, motiv pentru care merită atenție sporită.

Așadar, voleibalistele lugojene ocupă pozițiile 7/8, la egalitate de puncte și setaveraj cu Volei Club Unic Piatra Neamț. Pe poziția a șasea, cu un punct în plus, Penicilina Iași confirmă statutul de favorită la accederea în zona 1 – 6, după investițiile realizate în vară. Sunt de urmărit reacțiile a două echipe cu tradiție și pretenții, Târgu-Mureșul și Piteștiul, ambele total nemulțumite de îndepărtarea de realizarea obiectivului propus inițial. Vă reamintim că, după încheierea părții secunde a campionatului, începe atât în zona 1 – 6, cât și în zona 7 – 12, un minicampionat de zece etape, tur – retur, în care formațiile pornesc în clasament cu toate punctele acumulate după douăzeci și două de etape, în tur-retur.

Urmează, pentru lugojence, meciuri pe teren propriu cu Blajul, Piteștiul, Bacăul și Galațiul, deplasări la Dinamo, Iași, Craiova și Tg. Mureș, până la încheierea returului. Întâlniri din care e de dorit ca elevele antrenorului Luka să obțină puncte care să mențină trupa într-o zonă rezonabilă de clasament, într-un campionat lung și dificil, care se încheie la final de aprilie.

În proxima etapă, a XV-a, sâmbătă, 28 ianuarie, la Sala Sporturilor, C.S.M Lugoj întâlnește în fața propriiilor susținători participanta României în grupele Champions League, dubla campioană a voleiului C.S. Volei Alba Blaj. O trupă tapetată de sportive din întreaga lume bună a voleiului, valori internaționale conduse de Darko Zakoc, liderul la zi al campionatului. Un meci la care se așteaptă o asistență numeroasă, la care intrarea este liberă. Startul acestuia, arbitrat de brigada Paul Szabo (Oradea), Cristian Dumitrescu (Craiova) și asistat de Mihai Vlădescu, observator FRV, are loc la orele 18,30. Haideți la volei, e o primă ocazie în 2017 de a fi alături de sportivele Lugojului !

Lotul C.S.M.Lugoj 2017: Ionela Canea, Krista De Geest, Gabriela Bălae, Olga Krasteva, Ramona Rus, Lorena Ciocian, Adriana Rotaru, Alexandra Warren, Natalia Preda, Daiana Roman, Arina Ivașcu, Noemi Csillag, Georgiana Popa, Rossana Nistor, Alexandra Panțiru, Bianca Albăstroiu, Denisa Jucu. Antrenori: Valerijan Luka, Ugljesa Segrt, Vasile Canea.

Rezultatele etapei a XIV-a:

CSM București – SCM U. Craiova 3:1 (25:12, 25:17, 19:25, 25:12)

CV Unic Piatra Neamț – CSM Lugoj 3:1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:20)

CSU Galați – ACS Penicilina Iași 2:3 (18:25, 26:24, 25:18, 22:25, 8:15)

Dinamo București – CS Volei Alba-Blaj 0:3 (10:25, 15:25, 22:25)

CSM Târgoviște – SCM Pitești 3:0 (25:14, 25:14, 25:22)

CSU Medicina Tîrgu Mureș – Știința Bacău 0:3 (20:25, 23:25, 21:25)

Clasament:

1. CS Volei Alba-Blaj 39p, 2. Știința Bacău 34p, 3. CSM Târgoviște 33p

4. CSM București 32p, 5. Dinamo București 26p 6. ACS Penicilina Iași 18p,

7. VC Unic P. Neamț 17p, 8. CSM Lugoj 17p, 9. Medicina Tîrgu Mureș 14p,

10. SCM Pitești 14p, 11. CSU Galați 5p, 12. SCM U Craiova 3p.

Etapa viitoare, 28 ianuarie:

SCM Pitești – CSM București

Știința Bacău – CSU Galați

CSM Lugoj – CS Volei Alba-Blaj

ACS Penicilina Iași – CSM Târgoviște

SCM U. Craiova – CV Unic Piatra Neamț

Medicina Tîrgu Mureș – Dinamo București (vineri, 27 ianuarie, 18.00, Digi Sport)

Dan H. BRUDIU



Apreciază: Apreciere Se încarcă...