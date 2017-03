Dulce ca mierea a fost acţiunea comună, apicultori, elevi

Luni, 6 martie 2017, la Cercul Militar Lugoj, a avut loc o interesantă acţiune. Este vorba de cea de a doua întâlnire anuală dintre elevi ai Colegiului Tehnic „Valeriu Branişte” şi câţiva apicultori, membri ai Cercului Apicol „Struparul”, avându-l în frunte pe preşedintele cercului, col. (r) Alexandru Pop, cerc care funcţionează pe lângă Cercul Militar Lugoj (fosta Casă a Armatei).

Trei clase ale colegiului mai sus-amintit, clasa a XII-a D, profilul tehnician ecolog protecţia mediului şi calitatea mediului, a XI-a B, profil tehnician în turism şi a XI-a C, profil tehnician în gastronomie, au ascultat cu multă atenţie explicaţiile foarte bine documentate şi în acelaşi timp foarte interesante ale apicultorilor, însoţite de un bogat material folosit în frumoasa îndeletnicire de crescător de albine: stup, rame, faguri, instrumente şi diverse unelte, chiar şi o familie vie de albine.

Dorind să aflăm mai multe despre scopul acţiunii întreprinse, am solicitat o părere din partea prof. ing. Mihaela Storcevoi, cea care a însoţit elevii la această „dulce” întâlnire. Iată ce ne-a declarat:

„Această acţiune, organizată în parteneriat cu Cercul Apicol „Stuparul” din Lugoj, este cea de a doua, prima având loc anul trecut. Intenţionăm ca ea să devină una anuală, pe durata a cât mai mulţi ani. După modul cum decurg lucrurile nu ne îndoim că vom reuşi. Această activitate are drept scop ca elevii să descopere această fabuloasă lume a albinăritului – şi când spun asta mă refer la modul perfect cum se organizează o familie de albine în stup – să descopere avantajele acestei îndeletniciri milenare, precum şi efectele curative pe care le are mierea, dar şi propolisul, polenul, lăptişorul de matcă şi alte derivate, în tratarea unor afecţiuni, având nişte însuşiri terapeutice nebănuiete, din care o să amintesc doar câteva (paleta lor este una mult mai largă): valoare nutritivă foarte mare, efect antianemic, reglează funcţiile intestinelor, echilibrează sistemul nervos şi endocrin, reduce cantitatea de colesterol şi multe altele. Cred că afirmaţia că mierea de albine este un dar de la Dumnezeu nu poate fi considerată o exagerare”.

Elevii s-au perindat, prin rotaţie, pe la cele „patru ateliere de lucru” unde au aflat din tainele producerii mierii de albine. Finalul activităţii a fost cel mai gustat de elevi. căci ce poate fi mai plăcut decât o degustare de miere? Şi unde mai pui faptul că apicultorii au dăruit tuturor elevilor participanţi şi câte un borcănaş cu miere!

„Acţiunea desfăşurată astăzi a fost promisă elevilor încă de anul trecut, atunci când am desfăşurat una similară. Ne-a făcut o deosebită plăcere că am avut în mijlocul nostru un aşa număr mare de elevi, foarte cuminţi şi dornici de a descoperi mirifica lume a albinelor. În discuţiile purtate cu ei, am abordat subiecte legate de apicultură, în special despre apicultura din Lugoj, deoarece ea are foarte mulţi apicultori, care deţin un număr foarte mare de stupi şi realizează producţii importante. Au stupi şi albine de calitate, selecţia constituind o preocupare prioritară. De asemenea au legături interne şi externe, preocupându-se în permanenţă de viitorul acestor vieţuitoare minunate, care în primul rând ne procură nouă multe satisfacţii şi produc pentru noi, dar şi pentru clienţii noştri, o miere de foarte bună calitate şi nu numai”, ne-a declarat Alexandru Pop, preşedintele Cercului Apicol „Stuparul”, din Lugoj.