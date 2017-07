Eroii care chiar fac istorie [short sport] Zeiţa din Oneşti

Eroii care chiar fac istorie

Mult prea uşor se afirmă în media despre o grupare sau un combatant din arenele sportului că “face istorie”. Chiar dacă afirmaţia vizează doar domeniul despre care vorbim, al stadioanelor, terenurilor şi sălilor, iar momentele de glorie creează uneori euforie peste măsură, „istoria” şi „eroii” acesteia ar trebui filtraţi serios înainte de a porni butoanele tastaturii întru informare sau, mai mult, formare de opinie.

Una din excepţii are numele Roger Federer. Un simbol al reuşitei totale. Un tip simplu, modest, fabulos pe dreptunghiul de tenis. Unul dintre artiştii rachetei în faţa căruia n-ai cum să nu-ţi scoţi pălăria. Singurul jucător din istorie cu opt trofee pe iarba de la Wimbledon, elveţianul a ajuns în week-end la 19 ediţii de Grand Slam câştigate, un record absolut. Un Roland Garros (2009), cinci victorii la Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), cinci la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) şi, cum spuneam, cele opt în templul britanic, declarat turneul său preferat (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).

Cu siguranţă aici suntem contemporani cu un erou, trăind istoria scrisă de acesta. La 34 de ani, curiozitate, pentru ca recordul să fie desăvârşit, cuplul Federer – Mirka Vavrinec se bucură de prezenţa în familie a două cupluri de gemeni: fetele Myla Rose şi Charlene (8 ani), băieţii Leo şi Lenny (4 ani)!

Zeiţa din Oneşti

Aşa cum, fără grijă pot spune, istorie am trăit cu patruzeci şi unu de ani în urmă, înghesuit într-una dintre puţinele camere căreia îi funcţiona TV-ul alb-negru, in Cap Aurora, pe litoralul românesc, Atunci când un copil din România, la 14 ani, răsturna toate barierele logicului şi imaginaţiei, obţinând, de şapte ori nota zece la Jocurile Olimpice din Canada. Prima la paralele inegale, următoarele note maxime ducând la adjudecarea a trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz. “Zeiţa de la Montreal” venea de la Oneşti şi, după incredibila premieră, a continuat cu succese europene, mondiale şi olimpice pentru care pagina de ziar n-ar ajunge, sportiva fiind inclusă în “Hall of Fame”-ul gimnasticii. Iar cursul ulterior al vieţii sale confirmând clasa supercampioanei noastre, ea fiind şi acum exponent al milioanelor de copii care au dreptul la a crede în steaua lor, fie şi sportivă. Nadia Comăneci, micuţa noastră eroină, cea care a prins în offside chiar şi tabela de afişaj elveţiană!

Dan H. BRUDIU

