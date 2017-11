Festivalul SoNoRo revine la cea de-a XII ediție în Timișoara

Alături de Brașov, Cluj și București, Timișoara va face parte și în 2017 din circuitul muzicii de cameră propus de festivalul SoNoRo. La Timișoara, festivalul va avea loc între 7-8 noiembrie și propune trei concerte-eveniment cu interpreți de muzică clasică de renume. Astfel, Biserica Millenium din cartierul Fabric, librăria Cărturești Mercy și Filarmonica Banatul vor deveni gazdele muzicii de cameră SoNoRo, iar intrarea este gratuită pentru oricine dorește să se bucure de muzică.

Festivalul SoNoRo nu putea lipsi din viitoarea capitală culturală, Timișoara. Ne bucurăm să ne întoarcem și să concertăm în câteva spații de referință din oraș, cum este Biserica Millenium, un loc cu o acustică și o atmosferă perfectă pentru Variațiunile Goldberg de Johann Sebastian Bach, sau la Cărturești Mercy, un spațiu cald și primitor, pentru a ne reîntâlni cu publicul nostru, într-un salon muzical în care mai și povestim, nu doar cântăm. De asemenea, ne bucurăm că anul acesta vom concerta și la Filarmonica Banatul, locul perfect pentru programul muzical al ultimului nostru concert în Timișoara – “Tema con Variazioni”, declară Răzvan Popovici, director executiv SoNoRo.

La Biserica Millenium, pe 7 noiembrie, în cadrul concertului Labyrinth x 30, vor concerta Daniel Rowland – vioară, Max Baillie – violă și Justus Grimm – violoncel. Daniel Rowland a concertat alături de artiști renumiți, printre care Heinz Holliger, Marcelo Nisinman, Martin Frost, Elvis Costello și este fondator și director artistic al Festivalului Internațional de Muzică Stift. Max Baillie este cunoscut datorită colaborării cu Bobby McFerrin și are propria școală de vară de muzică de cameră, “Es Muss Sein”. Justus Grimm a concertat, ca solist, cu mai multe orchestre printre care English Chamber Orchestra, La Monnaie Symphony Orchestra, London Chamber Orchestra, Staatsorchester Rheinische Philharmonie, Brandenburg Philharmonic Orchestra și Klassische Philharmonie Bonn.

Librăria Cărturești Mercy va găzdui pe 8 noiembrie un meet the artists, unde celor trei artiști ai Labyrinth x 30, li se vor alătura Diana Ketler (pian), Răzvan Popovici (violă) și Zoran Markovic (contrabas). Muzicienii SoNoRo răspunde întrebărilor publicului prezent și vor prezenta lucrări de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Reinhold Glière și Béla Bartók.

Diana Ketler este profesoară la Royal Academy of Music din Londra și directoarea artistică a Festivalului SoNoRo. A cântat pe scene precum Musikverein, Konzerthaus, Prinzregententheater, Carnegie Hall, Kennedy Centre, Wigmore Hall, Suntory Hall, Opera City Hall, Osaka Symphony Hall, Konzertgebouw sau Teatro La Fenice. Răzvan Popovici este iniţiatorul şi directorul Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo din Bucureşti, al Festivalului Chiemgauer Musikfrühling din Traunstein, Germania, și al seriei de concerte „Pèlerinages” din München. Zoran Markovic predă la Academia de Muzică din Ljubljana și oferă cursuri de masterat în întreaga lume.

Concertul din seara zilei de 8 noiembrie, de la Filarmonica Banatul, va oferi publicului timișorean o intrerpretare excepțională a unui program muzical ce include lucrări de Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams și Franz Schubert.

Intrarea este liberă la toate concertele.

Mai multe detalii pe www.sonoro.ro.

Programul complet:

Labyrinth x 30, 7 noiembrie, ora 19:00, Biserica Millenium, Piața Romanilor, nr. 6

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Variațiunile Goldberg, BWV 988, în aranjament pentru vioară, viola și violoncel de Dmitry Sitkovetsky

Home Alone-Salon Muzical Timișoara, 8 noiembrie, ora 11:00, Cărturești Mercy, Str. Florimund Mercy, nr. 7

Meet the artists: conversații cu muzicienii SoNoRo și lucrări de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Reinhold Glière și Béla Bartók

Tema con Variazioni, 8 noiembrie, ora 19:00, Filarmonica Banatul, Bd. C. D. Loga, nr. 2

Edward Elgar (1857-1934) – “Chanson de Nuit” și “Chanson de Matin” pentru vioară și pian, op. 15

Edward Elgar (1857-1934) – “Nimrod” din “Variațiunile Enigma” pentru pian solo, op.36

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) – Cvintet cu pian în do minor pentru pian, vioară, violă, violoncel și contrabas

Franz Schubert (1797-1828) – Cvintet cu pian în la major, D.667 pentru pian, vioară, violă, violoncel și contrabas, “Păstrăvul”

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim planul vieţii culturale româneşti şi a inclus scena muzicală românească într-o reţea de festivaluri europene de înaltă ţinută. Pe lângă parteneriate regulate cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel şi Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim şi Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (12 ani), SoNoRo-Inteferențe, programul de burse și workshop-uri pentru tineri muzicieni (11 ani), SoNoRo On Tour (10 ani), SoNoRo Arezzo (7 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale găzduite de clădiri de patrimoniu din România (5 ani).

SoNoRo este membru al European Festivals Association.

Proiect cultural realizat cu sprijinul: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, Primăria Municipiului Timișoara, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale

Festival prezentat de: Raiffeisen Bank

Sponsori principali: E.ON România, BMW Group Romania, RomCapital Invest

Parteneri principali: Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român

Sponsori: UPC, Iqos, Leroy și Asociații, Ciga Energy, ICCO, Clinica Alcor, FAN Courier, UNIQA Asigurari – Asigurator oficial al Festivalului.

Co-producător: TVR Timișoara

Parteneri: Cărturești, Filarmonica Banatul, Hotel Timișoara, Branea.ro, Avincis, Illy, SoNoRo Events, Asociația Culturală Cultart, SONORO Records.

Parteneri media: Radio România Timișoara, Actualitatea, ReDeșteptarea, Ziua de Vest, TVR, RFI România, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Evenimentul Zilei, Capital, Harper’s Bazaar, Casa Lux, The Art of Living, Şapte Seri, Forbes România, Forbes Life, Igloo Media, The Institute, Celsius, Arte si Meserii, Arhitext, Zeppelin, Arhitectura, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Revista Accente, Hotnews, Designist.ro, Festivalier.ro, Life.ro, BeWhere.ro, Metropotam.ro, EVZMonden.ro, LiterNet.ro, Orasulm.eu, Feeder.ro, Posterscope, BlitzTV.

