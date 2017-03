Gadgeturi primăvăratice noi, cu care să te simți bine

A venit si mult-asteptata primavara, deci momentul ideal sa iesim din case si sa ne bucuram din nou de natura. Si pentru ca 8 Martie tocmai s-a dus, iar la capitolul bani nu prea stai bine, sigur iti doresti un gadget nou, cu care sa te dai mare printre apropiati si familie. Ei bine, acum gadgeturile sunt mai mult decat un moft, mai ales daca vorbim de o baterie externa, care este mai mult decat un accesoriu si un element fara de care nu ai fi in pas cu tehnologia, cum ar fi un smartwatch.

Oricare ar fi dorintele tale, este indicat sa cauti cu grija gadgeturile pe care ti le doresti si sa alegi magazine cu review-uri bune si clienti multumiti de achizitiile facute. Pentru ca si noi am vrut sa vedem cam ce e la moda in materie de gadgeturi, ne-am apucat sa luam la rand site-urile de profil si astfel am descoperit magazinul GadgetWorld.

Ce ni s-a parut foarte, foarte cool e ca gama de gadgeturi este extrem de variata, facandu-si loc foarte multe tipuri de baterii externe, boxe portabile, smartwatch-uri, gadgeturi destinate publicului feminin si masculin, precum si cadouri corporate.

Iata cateva dintre gadgeturile care ni s-au parut de-a dreptul grozave si, foarte important, la preturi accesibile:

Pentru petreceri am descoperit in gama lor de gadgeturi un pian portabil, pe care il poti lua cu tine oriunde e loc de distractie. Desi are dimensiuni foarte reduse, este capabil sa emita 20 de cantece demo, 100 de ritmuri si 128 de tonuri. Smart, nu-i asa?

Daca vrei sa faci un cadou de casa noua, tot in gama lor de gadgeturi am gasit o jucarie pe cat de aspectuoasa, pe atat de speciala – un glob pamantesc care leviteaza cu leduri. Litera „C” invarte Pamantul, iar pentru ca functioneaza pe baza de electromagnet si senzor computerizat, ii permite globului sa se invarta si in jurul axei sale. In cazul in care cauti un gadget pentru copii, ar fi bine sa stii ca are o lumina LED, ideala pentru cei cu frica de intuneric pe timp de noapte.

Noi avem o problema cu bateria smartphone-ului. Stim, il folosim destul de mult insa ne-am intrebat cum putem sa ramanem conectati la retelele de socializare si la mail fara sa fim mereu in cautarea unei prize. Asa ca ne-am aruncat un ochi pe gama lor de baterii externe si am gasit una care ni se potriveste perfect – o baterie externa 10000 mAh rezistenta la socuri si apa IP67. Pe langa faptul ca are un design foarte modern si 10000 de mAh, acest gadget este rezistent la apa pana la 1 metru (!), dar si la cazaturi pentru ca, sa recunoastem, ne scapa adesea lucruri din maini. Mai are si doua porturi USB de 1A, respectiv 2A, cu care vei avea posibilitatea unei incarcari rapide si sigure in orice moment. Si da, o poti purta cu tine chiar si in buzunar.

Ca jurnalisti, mereu avem cate un stick de memorie dupa noi, acum ca am renuntat la pix si carnetel. In gama de gadgeturi noi aduse la GadgetWorld am gasit unul care ne aduce aminte de Star Wars – un stick USB 8 GB in forma de robotel R2-D2. Are dimenisiuni foarte mici, incat un copil l-ar putea confunda cu o jucarie, insa viteza de transfer este uimitoare: de pana la 10-24Mb /s si se potriveste in orice interfata de USB 2.0.

Si pentru ca vin si caldurile, avem nevoie sa ne potolim setea cu o bautura rece. Cum ar fi sa ai un minifrigider la birou sau in masina? Chiar exista acest gadget pe site-ul lor si poarta numele de mini frigider pentru birou USB. Dar si mai cool este ca acesta poate reincalzi chiar si termosul de cafea, in doar 5 minute!

Si pentru ca in curand se vor deschide discotecile in aer liber, trebuie sa eclipsezi participantii cu cel mai tare gadget pe care l-am vazut ever – ochelari DISCO cu leduri multicolore. Dar ingeniozitatea nu se opreste aici – ledurile albastre, rosii si verzi se vor colora aleatoriu in functie de sunetele pe care ochelarii le percep. Il poti seta pe modul de muzica sau pe modul de voce, in functie de preferinte, si functioneaza pana la 12 ore.

Daca tot vorbim despre gadgeturi, cum sa uitam de ochelarii de realitate virtuala cu telecomanda 2.0? Nu iti obosesc ochii (datorita ajustarii lentilelor chiar si persoanele cu miopie ii pot folosi) si vezi perfect toate detaliile din aplicatiile 3D si VR, ca si cum te-ai uita la TV. Acest gadget este compatibil cu orice telefon smartphone (fie el pe Android sau iOS), iar telecomanda din pachet te va ajuta sa interactionezi cu jocurile preferate. Vin si cu functia de power saving si se opresc daca nu ii folosesti timp de 5 minute.

Insa gadgetul asta este foarte, foarte tare! Si noua ne place sa ascultam muzica la dus, dar ne e cam teama ca o sa o stricam din cauza aburului sau a picaturilor de apa. Am ramas placut surprinsi cand am vazut ca la GadgetWorld este disponibila o boxa radio pentru dus ADLER care functioneaza cu 3 baterii tip AA. Deci poti sa dau frau imaginatiei si placerii de a asculta muzica chiar si in conditii umede.

