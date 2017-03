Gala Internațională de Blues-Jazz Lugoj – ediția a IV-a

Joi, 20 aprilie 2017, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Municipal ”Traian Grozăvescu”, se va desfășura cea de a IV-a ediție a Galei Internaționale de Blues-Jazz, de la Lugoj.

Primii invitați ai Galei vor fi timișorenii Horea Crisovan (chitară) și Florin Cvasa (cajon), care vor susține un recital în care va fi prezentat, în premieră, albumul My Real Trip. Cel de-al doilea recital va fi al trupei bucureștene Rareș Totu’s Midnight Sun, alături de care va cânta celebrul muzician american Dean Bowman. Trupa Rareș Totu’s Midnight Sun este compusă din Rareș Totu – chitară/voce, Cosmin Farcaș – keyboards/voce, Mike Dragomir – bass și Hanes Radu – tobe.

Prezentare Horea Crisovan : este considerat, la ora actuală, unul dintre cei mai buni chitariști români din noua generație, cu o vastă experiență. Cele mai importante momente ale carierei lui, de până acum, sunt:

La Gărâna a cântat în deschiderea concertului lui Eberhart Webber (2003) și al lui Mike Stern (2005). În 2006 cântă cu Aura Urziceanu Band într-un concert îndelung aplaudat, în deschiderea lui Jean Luc Ponty, iar, în 2007, alături de Dominique di Piazza, cântă în deschiderea concertului lui Scott Henderson.

În anul 2011, deschide Festivalul Internațional de Jazz de la Gărâna, cu compoziții proprii, interpretate în formula de Quartet, alături de Teo Milea, Mario Florescu și Victor Miclăuș

Participă la o ediție de excepție Mozart Rocks, la Craiova, în fața unui public de peste 4000 de persoane și, tot în seria colaborărilor filarmonice parcurge împreună cu publicul timișorean drumul spre 2013, alături de Felicia Donose, în Concertul de Anul Nou susținut de Filarmonica Banatul din Timișoara

Festivalul Baroc din Timișoara anului 2013 începe și se încheie pe acordurile de chitară ale lui Horea Crișovan: în deschidere, Răzvan Mazilu, alături de Judith State și Andreea Gavriliu dansează într-un spectacol – concept inspirat de compozițiile lui Horea, iar în finalul festivalului, împreună cu Ilie Stepan și Mario Florescu, încântă publicul în BaRock Acustic Live

2014 marchează lansarea primului disc propriu, cu piese de muzică instrumentală, compuse, interpretate și înregistrate de autor, sub genericul My Real Trip, o incursiune sonoră în spațiul generos al worldmusic-ului. Acest disc va fi prezentat si in cadrul Galei, de la Lugoj, alături de Florin Cvasa.

Prezentare Rareș Totu: este singurul chitarist român care a câștigat titlul de chitaristul anului în două țări diferite, România(1987) și Ungaria(1992). A fost component sau colaborator al grupurilor Compact, Semnal M, Rodion GA, Progresiv TM, a înființat grupul Trans Express, cu care a aparut pe 3 albume în Ungaria și Austria. În 2004, se intoarce în România, unde, împreună cu Adi Tetrade, Raul Kusak și Sebi Joo, înființează Midnight Express, primul supergrup românesc de după revoluție. A colaborat cu artiști de renume, din țară și din Ungaria, Germania, Austria și USA. A cântat în deschiderea mai multor trupe importanteț dintre care amintim Deep Purple, Uriah Heep, Iron Maiden, Winger, Animals. Este un protagonist obișnuit al festivalelor de Blues și Jazz, din țară și din Europa.

Prezentare Dean Bowman: renumita publicație The London Guardian îl consideră ” plin de emoție, carismatic și briliant din punct de vedere tehnic…un adevarat star „. Fără îndoială, un nume important al scenei de jazz, rock și avant-garde din downtown New York, încă din 1989. Dean Bowman își are ” punctul zero” în muzica tradițională Black Spiritual și Gospel. A cântat pe nu mai putin de 32 de albume, de la culticul grup de avant garde jazz rock Screaming Headless Torsos (al cărui vocalist și membru fondator a fost până în 2004) la bluesul lui Elliot Sharp cu al său grup Terraplane sau albumul de blues spiritual, în duet cu Gary Lucas, până la Be Bop-ul lui Don Byron sau electronica DJ ului danez Peder. A colaborat live cu mari nume ale jazzului si bluesului : Reggie Workman, Charlie Hunter, Don Byron, Bernie Worell, Steve Coleman, MeShell Ndegeoshello și a fost ales de John Scofield (dublu castigator al Premiului Emmy) ca vocalist principal al unui turneu mondial „John Scofield plays the music of Ray Charles”. În ultimii ani, Dean Bowman își petrece jumătate din timpul său in Europa, colaborarea sa cu Rareș Totu’s Midnight Sun datând din 2013.

