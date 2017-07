Gărâna, polul muzicii din România. Festivalul Internaţional de Fusion & Gospel Vision of Dreams (4-6 august 2017)

Pe recent refăcuta scenă a Ranch-ului de la Gărâna, anul acesta se va desfăşura, în perioada 4-6 august 2017, un nou festival internaţional, ce se doreşte a fi cel puţin la fel de longeviv şi popular ca acela de jazz, Festivalul Internaţional de Fusion&Gospel “Vision of Dreams”.

Producătorul acestui festival este americanul Dean Bowman, considerat fi una dintre cele mai bune voci de blues, funk şi jazz din lume, care a reuşit să convoace pe scena din Poiana Lupului, în cele trei zile de festival, artişti renumiţi din Serbia, Austria, Marea Britanie, SUA şi România.

“Am rămas cu o impresie foarte plăcută după ce am participat la Gala de Blues&Jazz, de la Lugoj, de anul acesta. Am găsit un public foarte receptiv la muzica pe care am cântat-o, public pe care îl invit, cu mare drag, la Gărâna, la Ranch, la festivalul de Gospel&Funk, “Vision of Dream”, în perioada 4-6 august. Pe lângă trupele consacrate din Serbia, Austria, Marea Britanie, SUA şi România, în ultima zi, duminică, 6 august, va urca pe scenă şi un cor de copii, din Reşiţa, cu care vom aborda genul gospel”, ne-a declarat în exclusivitate Dean Bowman, creierul şi inima acestui nou festival (Dean Bowman a fost prezent anul acesta la Gala de Blues Jazz de la Lugoj, într-un concert extraordinar, alături de chitaristul Rareş Totu şi band-ul său, Midnigt Sun).

Augustin BERCEAN

