Gică Contra, un editorial de Cristina Gîrbovan

Ştiţi care este cel mai nou sport naţional cu care ne putem clasa pe primul loc chiar şi la Olimpiadă? Protestatul. Ca să fim trendy trebuie să protestăm din inerţie la orice: protestăm pentru salariile mici, protestăm pentru condiţiile de trai, protestăm pentru tot şi pentru toate…

Cel mai uşor este să protestezi atunci când nimic nu ai a spune. Îmbrăţisezi un impuls şi… la treabă. Dar protestele, de cele mai multe ori, au un cost ascuns, iar când ne ajunge nota de plată este prea târziu. Pe acelaşi tipar sunt şi protestele împotriva proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru graţierea unor pedepse.

În 24 iulie 2012, CEDO a pronunţat o hotărâre împotriva României în cauza Iacov Stanciu contra României, datorită supraaglomerarării şi condiţiilor de detenţie din sistemul penitenciar românesc. Astfel, România riscă aceeași sancţiune ca şi alte state membre, o hotătâre-pilot. Prin Regula 61 privind procedura hotărârii-pilot, CEDO extinde forţa executorie a hotărârii individuale de constatare a încălcării unui drept fundamental, iar statul în cauză este obligat să recunoască şi să repare violarea Convenţiei constatată prin hotărârea-pilot.

Care poate fi costul pentru România? Chiar fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună, a confirmat că suma cu care poate fi amendată anual România va fi de 80.000.000 euro pe an. Dacă doar sancţiunea e de 80.000.000 euro pe an, cât vor fi costurile efective pentru a ajunge la standardele CEE? La o populaţie totală de circa 20.000.000 locuitori, fiecare dintre noi va avea de achitat o notă de plată ce va începe de la minim 400 euro. Avem şi o alternativă controversată, dar care ar decongestiona temporar situaţia, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru graţierea unor pedepse, care exclude: infracţiunile contra siguranţei statului, infracţiunile de omor, vătămare corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, lipsirea de libertate, violarea de domiciliu, şantajul, violul, actul sexual cu un minor, furtul, tâlhăria, luarea şi darea de mită, traficul de influentă, cumpărarea de influentă, traficul de stupefiante, pornografia infantilă etc.

Ordonanţa prevede graţierea în întregime a pedepselor de până la cinci ani, dar nu se aplică celor condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite în stare de recidivă şi celor care sunt recidivişti prin condamnări anterioare – prima măsură dintr-un plan de măsuri. Dar noi protestăm înainte de toate, fără să ne gândim la consecinţe. Ne organizăm şi protestăm, ne gândim cum să creştem în sondaje, cum să avem ceva a spune. Dar nota de plată cine o achită. Gică Contra? Contra cui?

Apreciază: Apreciere Se încarcă...