În atenția columbofililor lugojeni: o nouă volieră în România

Luna octombrie debuteaza cu un eveniment deosebit in lumea sportului columbofil din tara noastra. Sorin Florea inaugureaza in acest weekend o noua voliera in Romania! Cu aceasta ocazie, nume sonore din comunitatatea columbofila au onorat invitatia si vor fi alaturi de Team Florea Sorin.

Sambata, 7 octombrie 2017, va avea loc festivitatea de deschidere a unei noi voliere, situata in localitatea Tunari, judetul Ilfov. Voliera este construita si echipata in conformitate cu cele mai inalte standarde internationale si dotata cu echipamente de ultima ora.

Alaturi de domnul Sorin Florea vor participa, la acest eveniment extraordinar, crescatori de prestigiu precum Gino Clique, care a inregistrat o performanta notabila la licitatia in care, un lot de 405 porumbei a fost vandut cu suma de 2.145.285 de euro, rezultand o medie de 5.297 euro/porumbel, etalon fiind porumbelul Golden Prince vandut cu suma de 360.000 de euro.

Senzatia anului, românul Daniel Bucaciuc, va participa de asemenea, la deschiderea oficiala a volierei. Domnul Bucaciuc a inregistrat un record mondial in domeniu, porumbelul dumnealui, Mr. Fantastic vanzandu-se pentru suma de 500.000 de euro.

Printre participantii la inaugurarea volierei Team Florea Sorin se vor afla si Hugo Batenburg, faimosul columbofil cunoscut in intreaga lume pentru porumbei de lunga distanta (dinastia Witbuik), castigator al unui numar impresionant de premii in multe columbodroame, competitii nationale si internationale, precum si Stefaan Lambrechts, columbofil campion al multor competitii provinciale si nationale in Belgia.

La reuniune va participa si domnul Thomas Gyselbrecht, asociat in prestigioasa agentie PIPA, agentie care a devenit sinonimul licitatiilor de porumbei. Thomas, alaturi de fratele sau Nikolaas au fost alaturi de domnul Florea inca de la initierea acestui proiect ambitios, numit Team Florea Sorin.

Azi, dupa 5 ani de munca asidua, achizitii importante si obtinerea unor rezultate notabile, visul incepe sa se transforme in realitate odata cu deschiderea noii voliere. Un alt capitol urmeaza a se scrie si speram ca vom fi inconjurati in continuare de aceeasi columbofili de prestigiu.

AL PRESS

Apreciază: Apreciere Se încarcă...