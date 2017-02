În căutarea adevărului… epurat

În numărul precedent al ziarului nostru promiteam inteligenţilor noştri cititori că vom împrăştia ceaţa declanşată de încă o fumigenă aruncată (lansată) din tabăra celor care… (ne)cuvântă, dar nu fac nimic.

Aţi ghicit! E vorba de cei doi, aflaţi într-o… poziţie jenantă. Independenţii. Sau mai exact, ultimii mohicani ai… nimănui, Marius Martinescu şi Liviu Brânduşoni. Prin fumul produs de fumigena aruncată de DJ Liviu Brânduşoni, se puteau desluşi chipurile derutate ale cetăţenilor oneşti, care erau (dez)informaţi precum că Staţia de epurare de la Jabăr nu funcţionează deloc.

În parte, sper că am reuşit să vă conving de contrariu în articolul precedent, despre care făceam vorbire mai pe la începutul materialului. Pentru a elimina orice suspiciune, aşa cum v-am promis, acum revin cu argumente, pe care eu le consider mai mult decât îndestulătoare, pentru a “epura” minciuna sfruntată a brânduşescului independent. În urma vizitei de documentare pe care am făcut-o, atât la Staţia de Epurare, cât şi la Meridian 22, unde am stat de vorbă cu persoane competente, printre care şi cu managerul societăţii, ing. Iosif Groza, am aflat următoarele:

Staţia de epurare Lugoj (Jabăr) se află în plin proces de modernizare. La ora actuală, staţia funcţionează în regim manual, automatizarea aflându-se aproape în stadiul final. Până la ora documentării noastre, s-a realizat controlul fiecărui obiect.

Conform proiectului tehnic, s-au efectuat probe de mers în gol, dar şi probe de mers în sarcină cu apă uzată, evident făcându-se şi instruirea personalului de operare. Toate aceste operaţii s-au executat de către firma constructoare împreună cu personalul de operare al firmei Meridian 22.

Au fost verificaţi senzorii de nivel de sită şi senzorii de proximitate, traseul de evacuare grăsimi, racordarea sitelor la alimentarea cu apă uzată şi evacuarea acesteia, precum şi dulapul de comandă şi automatizare. În curând, se va realiza instalaţia şi conductele de apă de spălare, menţionându-se faptul că pentru probele de mers în gol şi cu apa uzată în regim manual s-a realizat un dulap de comandă provizoriu.

Atunci când se va trece la funcţionarea în regim automat, cele două dulapuri de comandă vor fi înlocuite cu alte două, care se vor monta în exterior. De asemenea, va mai fi montată o instalaţie de ventilaţie de şase schimburi pe oră. Pentru asigurarea preluării debitului, se vor face corecţii de montaj ale instalaţiilor de sitare.

Cele două bazine de fosforizare biologică sunt realizate la parametrii tehnici prevăzuţi. Camera de distribuţie şi căminul sunt puse deja în funcţiune, urmând a fi montat debitmetrul electromagnetic pentru apa sitată, aparat care este deja procurat. Bazinele selectorului biologic sunt realizate conform stasului şi au fost deja puse în funcţiune. Şi camera de distribuţie la bazinele de fosforizare este deja în funcţiune.

Cele cinci bazine de aerare sunt puse în funcţiune, dar în regim manual, deocamdată. Pentru a nu vă plictisi cu detaliile tehnice mă opresc aici. Sper că am fost convingător. Dacă nu va interveni nimic neprevăzut, se estimează ca staţia să funcţioneze la parametri optimi la sfârşitul lunii aprilie, începutul lui mai. Aceasta este starea de fapt, la ora actuală, a Staţiei de epurare.

Mircea ANGHEL

