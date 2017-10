Încep înscrierile la Concursul Național ecOprovocarea

Profesorii și elevii de liceu din toată țara sunt invitați să participe la Concursul Național ecOprovocarea ediția 2017-2018, cu premii de 20.000 de lei, organizat de ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă.

Astăzi încep înscrierile pentru Concursul Național ecOprovocarea ediția 2017-2018, un concurs educațional extra-școlar care încurajează tinerii să preia inițiativa și să organizeze activități pentru protejarea naturii. Concursul va începe pe 20 octombrie 2017 și se va termina pe 20 mai 2018. Echipe formate din cel puțin 4 liceeni și un profesor coordonator se pot înscrie să organizeze acțiuni din cele 5 categorii de concurs: reciclare, plantare de arbori, amenajare de spațiu verde, igienizare sau târguri tematice cu schimb de obiecte reutilizabile. Înscrierea se face completând formularul din acest link https://www.ecoprovocarea.ro/formular-inscriere/.

Echipele se pot înscrie până pe 01.03.2018, dar cu cât vor începe mai repede activitățile de protejare a mediului, cu atât vor avea mai mult timp pentru a acumula mai multe puncte. Pentru fiecare din cele 5 categorii de concurs se va desemna câștigătoare echipa cu cel mai mare punctaj, conform Regulamentului . Valoarea totală a premiilor este de 20.000 lei și constau în participarea celor mai buni concurenți la Tabăra de leadership pentru mediu ecOprovocarea, o tabără mai puțin obișnuită, cu educație non-formală, jocuri, drumeții, prietenii, petreceri, foc de tabără. Toți participanții la Concursul Național ecOprovocarea vor avea de câștigat datorită îmbunătățirii abilităților de a organiza evenimente, de a lucra și comunica în echipă, va crește gradul de conștientizare și responsabilizare privind protecția mediului, se vor acorda diplome de merit și participare pentru elevii implicați și profesorii coordonatori.

Concursul Național ecOprovocarea se află la cea de-a doua ediție și este una dintre componentele programului educațional non-formal ecOprovocarea, derulat de ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă – din anul 2010. În prima ediție a Concursului Național ecOprovocarea au participat peste 600 de liceeni, din 33 de județe, iar printre rezultatele obținute de aceștia, se numără: 32.000 kg de deșeuri reciclate, 16.500 de arbori plantați și 6.500 de arbuști și plante ornamentale, peste 10.000 de ore de voluntariat pentru mediu și comunitatea locală.

Ce spun profesorii și elevii care au participat la prima ediția a Concursului Național ecOprovocarea și în Tabăra de leadership pentru mediu ecOprovocarea:

„A fost un program accesibil. Elevii coordonatori au fost foarte multumiți de activitățile la care au luat parte, împărtășind idei și cu alte grupuri sociale din mediul lor de viață. Mă pasionează și preocupă problemele de mediu atât în locul în care trăiesc și mă implic de câte ori am ocazia în toate activitățiile de acest gen din școală, localitate și de ce nu la nivel regional și național.” – Cristina S. – profesor de geografie.

„Experiențele de care am avut parte au fost unice și cu siguranță vor rămâne întipărite în memoriile tuturor participantilor. Mi-am făcut prieteni alături de care am trăit clipe de neuitat și am reușit să vizitez locuri impresionante pe care sunt mândru că le-am putut „ajuta”.Vă mulțumesc din suflet!” – Eduard S., elev.

Pentru detalii despre Concursul Național ecOprovocarea și procedura de înscriere, accesați pagina web: https://www.ecoprovocarea.ro/despre-concurs/ . Pentru a vedea cum au învățat și s-au distrat participanții la edițiile anterioare ale Taberei de leadership pentru mediu ecOprovocarea, accesați https://www.ecoprovocarea.ro/tabara/ .

