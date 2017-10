Incredibil! 75 de clienţi ai unui dealer autorizat de firma SUZUKI pe zona de vest riscă să rămână fără maşinile contractate

RS SARA MOTORS SA, un dealer autorizat pe zona de vest de firma SUZUKI, se află la un pas de intrarea în insolvenţă, instanţa urmând să se pronunţe în data de 26 octombrie 2017. În această situație, 75 de clienţi, printre care şi unii din Lugoj, riscă să rămână şi fără banii achitaţi pentru maşinile contractate şi fără maşina comandată, întrucât SUZUKI ROMÂNIA a decis încetarea relaţiilor contractuale cu dealerul RS SARA MOTORS.

O mare parte dintre cei 75 de clienţi păgubiţi au achitat integral contravaloarea maşinii Suzuki comandate, alţii au achitat chiar şi două maşini, în valoare totală de 28.000 euro, alţii şi-au predat maşinile vechi la programul Rabla şi nu mai au cum să-şi recupereze nici măcar maşinile vechi, toţi cei păgubiţi intenţionând să depună plângeri penale tuturor celor implicaţi, inclusiv reprezentanţilor Suzuki România, care în această situaţie aruncă întreaga responsabilitate în sarcina dealerului Sara Motors, căruia i-au retras autorizarea.

Unul dintre numeroşii clienţi păgubiţi – doamna Felicia Ineovan cere să se facă publică scrisoarea ei, dânsa „neavând internet şi nici telefon deştept”.

„Trebuie atacată reprezentanţa Suzuki România, pentru că noi am ales marca Suzuki şi nu marca Sara Motors. Am comandat maşina Suzuki şi nu produsele firmei Sara Motors (bere, reparaţii auto). Suzuki România şi-a ales partener unic pentru Timişoara firma Sara Motors, eu nu am avut de ales alta varianta locală pentru a-mi cumpăra o maşina Suzuki – nu eu, ca şi client creditor (am plătit integral maşina în 03.05.2017) trebuie sa verific situaţiile financiare ale reprezentanţilor teritoriali pentru Suzuki România. Din situaţiile financiare anuale şi din raportările lunare ale firmei Sara Motors, reprezentanţii Suzuki trebuiau să îşi dea seama că: 1. Vânzările de maşini erau puţine în raport cu încasările (un alt vinovat, finanţele, care nu au urmărit TVA aferent acestor încasări şi care a rămas neplătit la bugetul de stat); 2. A crescut gradul de îndatorare al firmei Sara Motors, clienţii luând locul băncilor în creditarea firmei, calitatea de client creditor sare în ochii oricui; 3. Din raportul auditorilor/cenzorilor trebuie să reiasă în funcţie de opiniile exprimate – gradul vinovăţiei; Concluzii: – onoarea firmei Suzuki se poate spăla doar prin satisfacerea imediata si integrala a cererilor clienţilor săi în funcţie de opţiunile exprimate şi preluarea pierderilor rezultate din această acţiune. Să accepte reprezentanţii Suzuki România recuperarea pierderilor prin instanţă de la partenerul pe care l-a ales şi tolerat. Clienţii Suzuki trebuie să ramână clienţi mulţumiţi -cel mai eficient şi rapid mod de soluţionare ar fi să anunte producătorul japonez despre această situaţie… acolo sunt alţi oameni, alte valori”.