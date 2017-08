Cea de-a șasea ediție a Cupei „Max Ausnit”, desfășurată în 29 și 30 iulie 2017 la Lugoj și în împrejurimi a fost cea mai reușită de până acum, având cel mai mare număr de participanți la competiția internațională de ciclism.

„În calitate de inițiator și președinte al Comitetului de organizare a Cupei „Max Ausnit” – ediția a șasea, suntem bucuroși că am avut cea mai bună ediție de până acum, cu impact major atât din punct de vedere sportiv, cât și de imagine, precum și din punct de vedere economic pentru zona Lugojului. În perioada competiției, pe durata acesteia, toate facilitățile de cazare în hoteluri, moteluri și pensiuni , precum și toate terasele și restaurantele din orașul nostru au fost pline de participanți la concursurile de ciclism organizate, acest fapt reprezentând un beneficiu economic și un câștig de imagine atât pentru zona Lugojului, cât și pentru România, competiția având un număr impresionant de participanți și de oaspeți atât din țară, cât și de peste hotare”, a declarat pentru Actualitatea domnul Daniel-Gabriel Olariu, președintele Comitetului de organizare a competiției internaționale de ciclism Cupa „Max Ausnit”.

Interviu cu Byron Hood, nepotul domnului Steven Ausnit,

în exclusivitate pentru ziarul „Actualitatea”

E. C. – Welcome to Romania, welcome in our town Lugoj! How many times have you visited our country and our town ?

Byron Hood: – Vă mulțumesc! Aceasta este a cincea mea vizită în România și în orașul Lugoj, care este unul din locurile mele preferate.

E. C. – Who is the person who had the idea to organize the first edition of this international competition cycling road, on June 4, 2012 ? Where it all started ?

Byron Hood: – Ideea acestei competiții de ciclism a luat naștere la inițiativa domnului Steven Ausnit (bunicul meu) și a domnului Daniel-Gabriel Olariu. Am fost foarte entuziasmat să particip la prima ediție și pot spune că a fost o cursă extraordinară. Am mai participat și în trecut la Cupa „Max Ausnit”, în anii 2013 și 2015.

E. C. – What degree of relationship do you have with Mister Max Ausnit? Do you represent him here, at the cycling competition Cupa „Max Ausnit” 2017 – sixth edition?

Byron Hood: – Sunt strănepotul lui Max Ausnit. A fost o mândrie pentru mine să-l reprezint la Cupa „Max Ausnit” și să continui tradiția familiei Ausnit în Romania.

E. C. – Are you happy with the way the sixth edition of the international competition „Max Ausnit Cup – 2017” is organized and the number of participants?

Byron Hood: – Organizarea cursei a fost impecabilă, iar modul ei de desfășurare a demonstrat acest lucru. Nu am mai participat la o cursă care să meargă așa de bine și a fost cu adevărat captivantă.

E. C. – Do you personally like cycling? Are you practicing this sport?

Byron Hood: – Îmi place foarte mult ciclismul. Am făcut parte din echipa de ciclism a Universității Harvard pe durata studiilor și am continuat să practic acest sport chiar și după aceea. Cupa „Max Ausnit” reprezintă o modalitate excelentă de a-mi uni pasiunea pentru ciclism și istoria familiei mele în România.

E. C. – Please describe yourself in a few words (age, studies, job, hobbies, where you live, future plans).

Byron Hood: – Am studiat informatica la Universitatea Harvard și am absolvit în anul 2013. Am 27 de ani și în momentul de față trăiesc și lucrez ca și inginer software în New-York. Hobby-urile mele includ ciclismul, alpinismul interior, gătitul și cititul.

E. C. – What do you think about Romanian people now, that you visited Romania? What about our town Lugoj?

Byron Hood: – Mă bucur de fiecare vizită în Romania și intenționez să revin cât mai des. Am rămas profund impresionat de ospitalitatea din aceasta țară. Este unică și mă încălzește sufletește de fiecare dată când vizitez România. Lugojul este un oraș subapreciat. Orașul Lugoj este bine întreținut și progresează destul de mult. Sunt o mulțime de locuri frumoase de vizitat, dar și locuri excelente pentru a servi masa.

E. C. – Will you return to Romania?

Byron Hood: – Cu siguranță, voi reveni cu multă plăcere!

E. C. – Please say a few words to the people from Lugoj and the readers of „Actualitatea” newspaper.

Byron Hood: – Ador să vin la Lugoj și să particip la activitățile inițiate de bunicul meu, Steven Ausnit, fiul lui Max Ausnit, și de prietenul și asociatul acestuia, domnul Daniel-Gabriel Olariu.

E. C. – Thank you for your time, it was a great pleasure to have you here!

Byron Hood: – Plăcerea este de partea mea!

Estera CIMPONERIU

