Interviu de vacanţă, cu un profesor din Făget

Reporter: Domnule profesor, vă rog să vă prezentaţi.

Ştefan Borş: Sunt Borş Ștefan, profesor de informatică la Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Făget.

– De cât timp sunteţi în învăţământ?

– Fac parte din grupul profesorilor mai vechi din cadrul şcolii, de pregătire iniţială fiind inginer mecanic, am mai terminat o specializare pe informatică şi predau la liceul acesta din anul 1993.

– Ce discipline predaţi?

– Materiile predate sunt TIC-ul, pentru elevii din clsele V-XII şi Informatica, la elevii de liceu, clasele IX-XII de la profilul matematică-informatică, neintensiv info.

– Păstraţi legătura cu elevii dumneavoastră, după terminarea liceului?

– Cu siguranţă, prin contact direct, la întâlniri de 10 ani, sau alte surse. Ne bucurăm să găsim absolvenţi cu studii superioare şi locuri de muncă foarte bune. Urmărind de generaţii absolvenţii, am constatat că în fiecare an avem câte un grup de doctori, programatori, ingineri, economişti etc.

– Ce elevi s-au remarcat, la disciplinele dumneavoastră, în ultimul timp?

– Mă opresc la cel mai eficient elev, Florin Raul Cozloschi, din clasa XII-A, care, începând cu clasa a IX-a, a participat şi obţinut o serie de locuri meritorii la concursuri. Este un elev extrem de pasionat de programarea WEB şi robotică, studiază foarte mult şi colaborează şi cu alţi programatori. În ultimii trei ani, la concursul „Grigore Moisil” de la Lugoj, a obţinut în fiecare an locul I la secţiunea Site-uri WEB. La concursul judeţean „Noi Info” a obţinut locul I şi calificarea la faza naţională la WEB în clasa IX, X şi XI. Anul acesta în plus a obţinut locul I şi la scţiunea ROBOTICĂ . Prima participare la faza naţională i-a adus un loc 14, apoi un loc 3, iar anul acesta a obţinut un Premiu Special. In anul 2014 a primit premiul PRO JUVENTUTE de la Consiliul Judeţean Timiş. De asemenea, doi ani la rând a participat la concursul ITEC, organizat de Facultatea de Calculatoare de la Universitatea Politehnica, la care participă studenţi, iar el, elev fiind, a reusit două locuri III foarte valoroase.

– Cum este apreciată performanţa la nivel local?

– La primul concurs la care am participat cu Florin, aveam un laptop vechi care se tot oprea, acum pentru concursuri există unul cu procesor I 7. La premierea de sfârşit de an, se primesc premii şi în bani şi în obiecte(tabletă) . Nu este un secret că modulele Arduino pentru robotică sunt scumpe şi pe această cale mulţumesc unor binevoitori care ne-au ajutat să le achiziţionăm.

– După aceste rezultate deosebite, în ce direcţie credeţi că se îndreaptă cariera elevului Cozloschi?

– Primul pas este examenul de bacalaureat, care necesită o atenţie deosebită, apoi continuarea studiilor la Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii Politehnice „Traian Vuia” Timişoara.

Mădălina OPREA

Apreciază: Apreciere Se încarcă...