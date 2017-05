La doar 13 ani, luptă eroic cu o formă gravă de cancer osos

Vladuţ este comoara familiei Ceban, este un băiat foarte ascultător, cu mult bun simţ, mereu dispus să ajute pe toată lumea. Din nefericire, viaţa a foarte extrem de dură cu el, iar la 13 ani luptă cu una dintre cele mai dureroase forme de cancer, care îi afectează oasele şi îi pun viaţa în pericol.

Când a aflat prima dată de cumplita boală, medicii nu i-au dat vreo şansă de supravieţuire, însă părinţii nu s-au dat bătuţi şi au căutat o a doua opinie medicală de peste hotare. Aşa au aflat de Spitalul Medical Park din Istanbul, unde au fost salvaţi mulţi copii bolnavi de cancer din România şi din Republica Moldova. Au trimis dosarul medical şi se rugau zi şi noapte ca medicii turci să le dea o veste bună, oricât ar fi ea de mică.

“Când am aflat cumplita veste, ne pierdusem deja orice speranţă. Nu ştiam încotro să merge, ce să facem. Vlad a fost singurul dintre noi care ne încuraja şi ne spunea că totul o să fie bine. Ne era foarte greu să credem asta, mai ales când vedeam că starea lui se deteriorează de la o zi la alta. Speranţa a reînviat într-o după-amiază, când am primit un telefon din Turcia, iar minunatul doctor care ne tratează acum băiatul, ne-a spus că există şanse mari ca Vladic să se vindece complet. Am plecat repede în Istanbul, unde băiatul nostru a început, în regim de urgenţă, tratamentul cu citostatice, şi a efectuat o operatie complicată de înlăturare a formaţiunii tumorale. De atunci până acum au trecut peste 10 luni, iar starea copilului meu s-a îmbunătăţit vizibil. Au fost şi momente mai grele, în care depresia îl acaparase şi suporta cu greu dureroasele şedinţe cu citostatice, însă toate acestea au trecut iar Vladic este mai încrezător ca niciodată. Mai avem de parcurs câteva luni de tratament. Suntem atât de aproape de o vindecare miraculoasă… Dumnezeu, doctorii, sprijinul vostru financiar, rugăciunile voastre, toate acestea contribuie la însănătoşirea pruncului meu. Nu o să uităm niciodată tot ceea ce aţi făcut pentru noi, chiar dacă vă suntem complet străini”, ne povesteşte Rodica Ceban, mama lui Vlad.

Mesajul lui Vladuţ pentru noi