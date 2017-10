La Lugoj, Nicu Alifantis extraordinar, într-un spectacol… extraordinar

Miercuri, 11 octombrie 2017, pe scena Teatrului “Traian Grozăvescu”, în faţa unui public minunat (aprecierea îi aparţine muzicianului), a evoluat artistul complex care este Nicu Alifantis. “Vinovatul principal”, cu multă vină de această dată, pentru întâmplarea muzicală excepţională, a fost Augustin Bercean, referent cultural în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, iniţiatorul acestui proiect, un înrăit iubitor de muzică de calitate.

Show-ul a debutat cu cu un recital intitulat “Remember Valeriu Sterian”, susţinut de Cristi Luca, fost component al formaţiilor Compania de sunet şi Voltaj (în formula mai veche). A urmat apoi un moment poetic în care actriţa lugojeană Maia Voronca (este numită şi Marea Doamnă a teatrului lugojean) a mai demonstrat încă o dată profesionalismul (care este “rolul” său preferat), în colajul de versuri scrise de Ion Minulescu. Aceste momente deosebite au făcut trecerea spre concertul extraordinar, susţinut de extraordinarul şi complexul artist (compozitor, solist vocal, actor de teatru şi film, scriitor), Nicu Alifantis. Am plecat în Voiaj cu Risipitorul de iubire, din Piaţa Romană nr. 9, pe un traseu muzical-Mozaic, ascultând Cântec(e) în noapte, într-un superb mijloc de toamnă, în care i-am acoperit inima cu ceva, cu inima noastră şi mii de aplauze mai mult decât meritate.

În timpul voiajului am deschis Scrisori nedesfăcute, scrise la Maşina de scris de Neuitatele femei cu patru corifei. Spectacolul s-a încheiat, sala fiind făcută Şah-mat. Eu am plecat de la teatru, spunându-mi Astă seară stau acasă şi până în Decembre, când o să privesc cum ninge bacovian în mine şi în suflet, o să ascult Cântece de iarnă şi Cântece de şemineu. Într-o împrejurare oarecare, Emil Brumaru spunea: „Nicu Alifantis ne scrie cu sufletul pe cântecul vieţii fiecăruia din noi cuvintele-i simple, afectuoase, dulci-amare, lăsîndu-ne destrămaţi o clipă, reînviindu-ne apoi, mai bucuroşi, mai teferi, întru poezia-i caldă. În inima mea, toată blândeţea-l simte poet de când lumea şi-s fericit să o spun şi altora. Şi s-o repet până la îngeri!” Câtă dreptate are şi ce mare adevăr ne-a spus nouă!

Mircea ANGHEL

P.S.: 45.118.54.61. Să nu credeţi cumva că este numărul de telefon al maestrului! Este oglindirea în nişte cifre seci a unei activităţi artistice prodigioase, aproape de-o viaţă, adică 45 de ani de la debutul componistic, muzica piesei “Furtuna” de Ostrovski, la Teatrul Maria Filotti – Brăila, 118 spectacole pentru care a scris muzica, 54 numărul de teatre cu care a cooperat, iar 61 reprezintă numărul de regizori cu care a colaborat.

