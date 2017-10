Lavanda a început să devină o afacere profitabilă în România

In Romania, lavanda a inceput sa fie o afacere profitabila pentru oamenii care cultiva din pasiune. Ideile creative de prelucrare ale cultivatorilor proveniti din mediul de business, national si international, au adus pe piata romaneasca mici afaceri cu lavanda, care vor conduce in urmatorii ani la cresterea acestei culturi in Romania.

Doi dintre detinatorii acestor mici afaceri se axeaza pe uscarea florilor si folosirea lor pentru marturii, odorizante si produse de decor.

Monica Badiu, consultat de marketing, a inceput cultivarea lavandei in 2016, din dorinta de a face ceva ce ii place si de a avea o activitate care sa o scoata din birou. Afacerea propriu-zisa a inceput in 2017, in momentul in care a fost sigura ca plantele s-au adaptat si ca incep sa fie productive.

Monica Badiu a participat la cursul de agricultura ecologica organizat de Creative Business Management pentru a intelege mai bine care sunt solutiile de care are nevoie si pe care le poate transpune in activitate.

” Cursul de agricultura ecologica mi-a fost incredibil de util. Nu am lucrat un teren agricol inainte sa infiintez cultura de lavanda si nici cu gradinaritul nu pot sa spun ca eram prea familiara. Am invatat la curs care sunt lucrarile de teren, cand se fac acestea, ce trebuie sa fac sa mentin o cultura sanatoasa, ce fel de ingrasaminte sau activitati de mentenanta pot face intr-o cultura ecologica, care sunt procedurile si cat dureaza certificarea ecologica”, povesteste Monica Badiu, marketing consultant – freelancer.

In octombrie, cursul acreditat va fi organizat in Timisoara pentru a oferi cultivatorilor din vestul tarii posibilitatea de a obtine acreditarea ca Operator in ferme ecologice mixte , fara costurile logistice de deplasare.

Suprafata cultivata de Monica Badiu este de 500 mp, insa isi doreste ca in urmatorii ani sa extinda cultura pe o suprafata de 5 ori mai mare.

”Pentru 2017 am avut planuri de extindere a culturii pana la 2500 mp, dar le-am amanat pentru 2018. Sunt insa foarte multumita de cum au evoluat plantele de anul trecut. Cu productia din aceasta vara mi-am dat seama cu adevarat de potentialul pe care il are aceasta cultura. In prezent cultivam pe o suprafata de 500 mp. Valorificam productia prin buchete de flori verzi si uscate, marturii de nunta si petrecere. Urmeaza sa lansez in aceasta toamna magazinul online marturiicuflori.ro , unde voi vinde marturii cu lavanda in mai multe forme. Pana atunci, oamenii interesati ne pot gasi pe pagina noastra de Facebook ”, a adaugat Monica Badiu.

Alex Rotariu are o vechime mai mare in cultivarea lavandei, a inceput in anul 2013, dar profeseaza de peste 10 ani in zona de turism.

”Productia de lavanda a crescut de la an la an si este cu atat mai mare, cu cat taierea florilor se face manual, lasand bobocii pe tufe. 5-6% din suprafata cultivata o reprezinta lavanda, butasi cultivati pe aproximativ 2000 mp. Cultivam de asemenea alun si nuc selectionat, iar temporar si prun cu rol de cultura intercalata”, a adaugat Alex Rotariu.

Cultivatorii aleg pentru o productie cat mai mare munca manuala. In prezent Alex foloseste flori proaspete pentru buchete destinate florariilor, insa 80% din productie se usuca si se foloseste pentru odorizante si produse de decor.

”Avem o activitate conexa – coasem manual pernute si saculeti pe care ii umplem cu lavanda uscata. Canalul principal de vanzare este pagina de Facebook , insa avem si cateva colaborari cu magazine de artizanat”, spune Alex Rotariu.

Statistica participantilor la cursul de agricultura ecologica arata ca tot mai multi specialisti din domenii creative se decid sa dezvolte o ferma ecologica si aleg cultura de lavanda datorita usurintei de implementare comparativ cu alte culturi.

La cursul organizat de Creative Business Management, acestia au ocazia pe langa obtinerea notiunilor esentiale din domeniu, sa intalneasca alti agricultori cu stadii diferite de dezvoltare si sa impartaseasca solutii la problemele intalnite. Cursul de Agricultura ecologica din Timisoara, are in perioada 21-24 octombrie, iar locurile se mai pot rezerva pana miercuri 18 octombrie, la telefon 0743.183.353 sau pe email la cursuri@cbmanagement.ro .

