Legendara formaţie Jethro Tull revine în România pentru a susține un concert la Filarmonica Banatul din Timișoara

După concertele susţinute în Statele Unite şi Germania, legendara formaţie Jethro Tull revine în România, pentru a susține, duminică, 19 februarie, începând cu ora 19:30, un concert la Filarmonica Banatul din Timișoara.

Muzica lor îşi are rădăcinile în blues-ul britanic al anilor ’60 şi este marcată de o tonalitate vocală ieşită din comun, căreia i-a fost adăugat sound-ul flautului. Iniţial formaţia cânta un blues-rock experimental, însă ulterior au inclus şi elemente de rock clasic, folk, jazz sau art rock.

Celebrul Ian Anderson, fondatorul legendarei trupe Jethro Tull, este solistul formatiei şi în acelaşi timp un flautist de excepţie şi un chitarist extrem de talentat.

În prezent trupa este formată din: Ian Anderson (flaut, voce, chitară acustică), Florian Opahle (chitară electrică), Scott Hammond (tobe), John O’Hara (keyboards), David Goodier (bass), la care se adaugă ajutorul lui Ryan O’Donnell, în domeniul vocal şi teatral.

„Jethro Tull performed by Ian Anderson“ este un spectacol ce îmbină muzica cu arta interpretativă şi reuşeşte să creeze pentru fanii rockului, o seară plină de magie.

De pe setlist nu vor lipsi piese celebre precum „Aqualung”, „Thick as a Brick”, „Locomotive Breath”, „Too Old to Rock’n’Roll“ sau „Too Young to Die“.

