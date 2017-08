Litigiu bancar soluționat amiabil. Rata lunară s-a redus la mai putin de jumătate

O consumatoare din Sânnicolau Mare, județul Timiș, a reușit să ajungă la o înțelegere amiabilă cu banca la care are un credit ipotecar în euro din anul 2005, prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. În urma pronunțării soluției de către conciliatorul CSALB, marja de dobândă a scăzut de la 9.75% la 5,75% pe an, iar comisionul de administrare a fost eliminat din contractual de credit. Rata lunară i-a scăzut cu peste 100 de euro, iar acum clienta băncii plătește 95 de euro pe lună, față de 207 euro cât plătea până acum. Consumatoarea a primit și o reducere de sold de 3.100 de euro, sumă care provine din dobânda percepută în plus de bancă.

Schimbul de documente și informații s-a făcut pe e-mail și prin telefon, așadar consumatoarea nu a fost nevoită să vină la București pentru soluționarea acestui litigiu. Dosarul a fost finalizat în 45 de zile, în mod gratuit – ambele proceduri pe care le administrează Centrul SAL Bancar sunt gratuite pentru consumatori.

Anul acesta, mai mult de jumătate dintre litigiile soluționate favorabil pentru consumatori provin din dosare ale celor care nu locuiesc în București, ci în alte orașe sau chiar sate din România. Dintre cele 17 hotarâri pronunțate până acum, în 11 cazuri consumatorii sunt din județele Iași, Sibiu, Botoșani, Ilfov, Timiș, Gorj, Brașov, Neamț, Constanța, Dâmbovița sau Bistrița-Năsăud.

Toate hotărârile pronunțate de conciliatori au fost agreate, atât de consumatori, cât și de comercianți, iar ele au și fost puse în aplicare. Niciun consumator nu a contestat până acum soluția propusă de conciliator. Fiecare decizie a fost pronunțată, în medie, în aproximativ 45 de zile, față de termenul maximal de 90 de zile în care trebuie să se încadreze soluționarea alternativă a litigiilor.

CSALB a primit în acest an, de la consumatori, 207 cereri conforme. Dintre acestea, 81 de dosare sunt în lucru, în diverse stadii de analiză sau soluționare, iar 126 de cereri sunt clasate.

Solicitările consumatorilor, în cele mai multe cazuri, sunt legate de eliminarea unor comisioane percepute pentru un credit (de risc, administrare, monitorizare etc.). Consumatorii mai cer scăderea unor dobânzi majorate, în accepțiunea lor, în mod abuziv și, în același timp, diminuarea ratelor lunare de plată, dar și restituirea sumei ce a rezultat din majorarea marjei dobânzilor în mod excesiv.

Despre CSALB:

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar este o entitate independentă, apolitică, non profit, de interes public, înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015. Scopul CSALB este de a administra infrastructura necesară soluționării alternative a litigiilor dintre consumatori și instituțiile financiar-bancare în mod echilibrat, rezonabil, rapid și în afara instanței, prin colaborare cu experți în domeniul financiar-bancar (conciliatori) care, în funcție de procedura aleasă de părți, pot propune sau impune o soluție de rezolvare amiabilă a litigiului.

AL PRESS

Apreciază: Apreciere Se încarcă...