Little Miss World Timișoara 2017

Concursul Little Miss World a fost fondat în anul 2000 de Natalya Kovalyova, iar acum continuă sub numele de Little Miss&Little Mister United World cu participanți din 65 de țări. Reprezentat prin Corina Hadarag, în calitate de director regional al concursului, organizează prima ediție a concursului Little Miss World Timișoara, în data de 27 octombrie 2017, ora 15, în sala de spectacole a casei “Adam Muller Gutenbrunn”.

“Little Miss World Timișoara” este un concurs de frumusețe și aptitudini destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani, fete și băieți, pe categorii de vârstă.

Etapele concursului:

– Proba de interviu

– Proba de rochie/costum de seară

– Proba de costum național

– Proba de aptitudini și talent

Juriul este format din personalități publice și din lumea modei: Diana Maria Durbaca, Adi Ene, Paul Soll, Felicia Stoian, Andreea Farcaș.

Înscrierile se fac pe pagina de facebook a concursului Little Miss World Timisoara, sau la adresa littlemissworldtimisoara@gmail.com

Taxa de participare 250 de lei.

Câștigătorii locurilor 1,2 și 3 ai fazei regionale vor fi invitați să participe la faza națională ce va avea loc la București, în februarie 2018.

