Live in the City-ediția a III-a

În zilele de 12-13 decembrie 2017 se va desfășura cea de a III-a ediție a proiectului cultural “Live in the City”, organizat de către Casa de Cultură a municipiului Lugoj, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timis, al Primăriei și al Consiliului Județean Timiș.

In prima zi, marti, 12 decembrie, de la ora 19.00, la English Pub, manifestarea va debuta cu un concert al duo-ului timisorean Horea Crisovan & Florin Cvașa, duet care a mai fost prezent, la Lugoj, și în cadrul galei de Blues-Jazz, de anul acesta, cand au prezentat albumul de debut al lui Horea, “My Real Trip”. Cel de al doilea concert al serii este un proiect muzical al lui Cosmin Farcaș, membru (clape/voce) al trupei Rareș Totu’s Midnight Sun, trupă cu care a participat, de doua ori, la Lugoj, în 2012 și 2017, la Gala de Blues Jazz. Este un proiect muzical intitulat “The Cosmic Ordering Service”. Denumirea proiectului este inspirată din mesajul cărții ,best seller, cu același titlu, al autoarei germane Barbel Möhr, care reflectă un concept de gândire pozitivă. Din punct de vedere muzical, “The Cosmic Ordering Service” reprezintă un spațiu convergent al elementelor electro, soul, r&b si jazz, care inclină spre o muzicalitate specială, cu influență personală omogenă, dar fără reguli sau limite.

Cea de a doua zi a manifestării se va desfășura la Teatrul Municipal și va începe cu un concert al unei noi trupe buzieșeano/lugojeană, compusă din Vali Ivănescu (voce/chitară), Daniela Marcu (percuție), Cristi Vețan (chitară) și Neluțu Căpraru (bas), care va interpreta cover-uri ale celebrelor formații Phoenix și Beatles. Trupa Axis, a tânărului chitarist timișorean Silviu Iliescu, care va încheia cea de a treia ediție a evenimentului „Live in the City”,este una dintre cele mai în vogă trupe de blues-rock din România și Serbia (ceilalți 2 componenți ai trupei fiind din Serbia), cu un repertoriu compus, în mare parte, din piese proprii, dar și cover-uri ale unor chitariști celebrii. In holul teatrului, va avea loc expoziția Centrului Scolar de Educație Incluzivă „A. Roșca”, Lugoj, intitulată „Prin formă și culoare, o pânză pentru fiecare”.

Intrarea se face pe bază de invitații, în limita locurilor disponibile.

AL PRESS

