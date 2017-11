Lugojeanul Robert Kristof, la conferința anuală a International City/County Management Association, din San Antonio, Texas

Cititorii noștri știu, desigur, că lugojeanul Robert Kristof a fost în perioada iunie 2015 – mai 2016 consilierul personal al primarului Nicolae Robu, apoi din iunie până în octombrie 2016 consilier liberal în cadrul Consiliului Local Timișoara, pentru ca din noiembrie 2016 să devină city manager la Primăria Timișoara.

În această calitate, Robert Kristof a participat recent la conferința anuală a International City/County Management Association, în San Antonio, Texas, eveniment la care au luat parte peste 3.500 de city manageri și experți în administrație locală din peste 33 de țări din lume.

Conferința ICMA este de departe cel mai mare eveniment la care se adună profesioniști din administrația locală de pe toate continentele, care dezbat și prezintă proiecte din comunitățile lor. Iar Robert Kristof nu doar că a participat la acest eveniment, ci a fost și speaker în cadrul acestuia, în plus a avut ocazia să-i cunoască pe cei mai buni city manageri din lume și să vină cu idei noi pentru dezvoltarea Timișoarei.

Acum două zile, Robert a primit evaluările prezentării sale din Statele Unite ale Americii, care îl situează la un loc de cinste. Și chiar dacă în prezent este city manager la Primăria Timișoara, noi îl considerăm un lugojean de-al nostru și ne mândrim cu rezultatele sale.

„A fost o experiență extraordinară să vorbesc în fața a 350-400 de oameni, cărora să le prezint ideile mele. Acum două zile am primit evaluările participanților, evaluări date prin intermediul aplicației mobile facilitată de organizatori: 60% au apreciat prezentarea mea ca fiind foarte bună, 40% bună, 0% medie, 0% rea și 0% foarte rea.

Organizatorii s-au declarat încântați și am primit deja invitația de a participa și anul viitor la acest eveniment de anvergură! Nu pot decât să mă bucur că am putut reprezenta Timișoara la un eveniment de talie mondială dedicat administrației publice locale și că am reușit să cunosc și să leg relații cu foarte mulți city manageri din toate părțile de pe glob, iar în urma discuțiilor, în viitor este posibil ca Timișoara să se implice în proiecte comune cu un oraș din SUA”, ne-a declarat Robert Kristof.