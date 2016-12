Manuale școlare în care drapelul României este steagul secuilor și în stânga Prutului trăiesc doar ruși

Când Hans Klemm, ambasadorul SUA la București, s-a fotografiat alături de steagul ținutului secuiesc, i s-au adresat multe reproșuri și mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru.

Când James Pettit, ambasadorul SUA la Chișinău, a afirmat că Moldova este o țară cu etnici care vorbesc o limbă diferită decât în România, a fost numit prost, incult, idiot, inamic și mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat și pe el dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru.

Îi stă însă în puteri domnului ministru Mircea Dumitru să îi schimbe urgent pe Doru Dumitrescu, inspectorul de istorie din MENCȘ și pe doamna Gabriela Droc, inspector pentru învățământul primar din MENCȘ, autorii programelor de istorie și cei care au validat manuale de istorie de la clasa a IV-a în care drapelul României este steagul secuilor și în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși.

În harta de la pagina 74 a manualului de istorie de clasa a IV-a al editurii T3 KIADO aprobat prin ordin de ministru drapelul României este steagul secuilor.

Începând cu 2006 acest manual este înscris anual în catalogul manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar. În paginile lui, despre Trianon se spune (pe banii statului român) că este Dictatul de la Trianon. În cuprinsul acestui manual (cum era şi firesc) sunt multe hărţi (am numărat 22) dar niciuna a României sau al vreunui stat medieval românesc (asta nu mai este firesc dar programa nu obliga la aşa ceva). Conturul României apare doar pe harta Europei, dar nici nu scrie că este România. Mai apar în acest manual plătit de statul român vreo 64 de drapele ale unor ţări contemporane sau din trecut. Aţi ghicit că niciunde nu apare tricolorul românesc. Culmea că este perfect în conformitate cu programa școlară oficială elaborată de cei doi inspectori școlari din minister.

De fapt acest manual nici nu avea voie să apară fiindcă 46 alin (8) din legea educaţiei zice că ,,În învățământul primar, gimnazial și liceal cu predare în limbile minorităților naționale, disciplinele Istoria și Geografia României se predau în aceste limbi, după programe școlare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română, cu obligația transcrierii și a însușirii toponimiei și a numelor proprii românești și în limba română.” Aici manualul este în mare defect fiindcă nici vorbă să fie identic cu vreun manual pentru clasele cu predare în limba română, iar Carol I apare ca I Karoly. Această prevedere trebuia să o cunoască cei doi inspectori care l-au evaluat an de an şi l-au trecut în catalogul manualelor. Cineva trebuia măcar să îl răsfoiască. Din acest manual elevii nici nu au aflat încă în ce ţară trăiesc, care este drapelul sub care slujesc şi mai nimic despre populaţia majoritară. Aceşti elevi sunt crunt discriminaţi, tăindu-li-se contactul cu realitatea vor avea probleme de integrare în societatea românească. Doar elevi astfel educaţi pot ajunge adulţii românofobi şi dintre cei care dau jos cu tricolorul românesc. Fac asta fiindcă şcoala nu le-a adus încă la cunoştinţă în ce ţară trăiesc. Şi asta pe banii statului român, după manuale şi programe plătite de noi toţi.

În manualul de istorie de la clasa a IV-a al editurii Corint (aprobat prin ordinul ministrului nr 5472 din 12.10.2016), la pagina 27, la ”popoare de azi”, în stânga Prutului apare doar poporul rus!

Într-un singur manual dintre cele 8 consultate scrie (din greşeală) ,,27 martie 1918 Unirea Basarabiei”. În niciun manual dintre cele pe care le-am consultat nu scrie de ce i s-a întâmplat Moldovei în 1812. Despre ruşi, bulgari, sârbi şi maghiari se spune şi câţi dintre ei trăiesc peste frontierele ţărilor lor şi câţi dintre fiecare trăiesc în România. Despre unguri scrie că 10 mil trăiesc în Ungaria şi România, iar peste hotare încă 5 mil (SUA, Canada, Australia). Nu se spune în manuale deloc că mulţi români trăiesc şi peste graniţele Românie de azi: în R.Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria şi Ungaria asta ca să nu pomenim că este ignorată complet ramura aromână a neamului nostru din Balcani.

În 20.02.2005 am făcut parte din comisia de învăţători care trebuia să avizăm noile programe după care au ieşit minunile acestea de manuale. Programa de istorie pentru clasa a IV-a a fost respinsă atunci de noi cu argumente, iar secretarul de stat Vasile Molan a cerut să se consemneze în procesul verbal că autorul programei va ţine legătura cu noi pentru a întocmi o altă programă. La câteva zile s-a schimbat şi guvernul şi domnul Molan. Oamenii din minister a căror demitere o așteptăm (Doru Dumitrescu și Gabriela Droc), umiliți de fostul secretar de stat şi de cei 15 învăţători, s-au prezentat noului ministru cu textul vechi din care nu au modificat nicio virgulă. Ministrul a semnat în 20 04 2005 cu bună credinţă pentru intrarea în vigoare a programei aşa cum semnează primarii (mizând pe profesionalismul celor din minister). Văzând programa școlară apărută în aceeași formă ridicolă am trimis un memoriu la vremea respectivă ministerului dar acesta le-a luat apărarea propriilor inspectori.

Cam aceeași programă a fost aprobată și în 2.12.2014. Despre erorile științifice și viciile programei și ale manualelor de istorie de la clasa a IV-a am scris un memoriu de zeci de pagini fiindcă cele două cazuri prezentate aici sunt minore față de alte și alte enormități. În august 2016 i l-am transmis și domnului ministru Mircea Dumitru prin intermediul doamnei Anca Petrache din minister, doamnă care a fost delegată de minister la congresul asociației noastre. Mi se promisese că mă va invita la o discuție dar până acum nu am fost încă invitat.

De zece ani, peste 1 600 000 de elevi au ,,învăţat” deja conform acestor programe și manuale și se poate ca încă 10 ani să fie la fel pentru alte milioane de școlari care vor trece prin clasa a IV-a, atât timp cât în minister rămân aceiași responsabili care să păstorească istoria și învățământul primar. Miniștrii se schimbă, elevii sunt alții an de an, acești inspectori sunt aceiași din anii 90.

Viorel Dolha,

președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România

