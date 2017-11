Mellina lansează cel mai emoționant videoclip din carieră: Poezii pe Piele

Mellina: schimbare de look si atitudine in clipul noului single „Poezii pe piele”

Mellina lanseaza un videoclip emotionant la noul single „Poezii pe piele”, scris si compus de artista impreuna cu baietii de la DOMG (Dorian Oswin si Mihai Gruia) in studioul Mango Production.

Dupa ce a bifat colaborari cu artisti precum Karym – „Anonim”, Cortes – „Sa nu spui ca nu ti-am zis”, Cosy – „Trist dar adevarat”, NOSFE – „Ochii tai”, sau Mihai Chitu – „O ultima tigara”, Mellina revine de data aceasta cu un single solo. Versurile piesei „Poezii pe piele” vorbesc despre o dragoste neimpartasita.

Videoclipul regizat de Daniel Libeg vine in completarea mesajului single-ului si o prezinta pe artista intr-o cladire parasita, cu un look nou, artista poarta o peruca blonda, imbracata intr-un bady negru, si cu versuri din piesa scrise pe piele.

„Sunt om si prin definitie imperfect. Muzica pe care o fac este suma sentimentelor, trairilor si mai ales frustrarilor mele. “Poezii pe piele” este una din fetele mele si ma bucur ca DOMG (Dorian Oswin si Mihai Gruia) a reusit prin productia lor sa imi impacheteze piesa astfel incat mesajul sa fie “there in your face” si le multumesc lor si lui Daniel Libeg ca mi-au inteles si sustinut viziunea! Luv u guys!”, a declarat Mellina.

Mellina a devenit cunoscuta publicului dupa ce a ajuns pe primele locuri in topurile muzicale din Romania cu single-ul de debut, “Poza de album”, in colaborare cu Vescan. In plus, a colaborat cu Bere Gratis, JerryCo, TWO, Karym, Mihai Chitu, Cosy, Cortes, NOSFE si a produs / scris piese pentru numerosi artisti din Romania. In pararel, artista se ocupa si de scoala de muzica Tralala School alaturi de „profa vedetelor”, Maria Simion.

AL PRESS

9

Apreciază: Apreciere Se încarcă...